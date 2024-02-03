Yayınlanma: 03.02.2024 - 18:23

Güncelleme: 03.02.2024 - 18:23

28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanan Dr. Osman Cevdet Akçay, son zamanlarda merak edildi. Peki, Dr. Osman Cevdet Akçay kimdir? Dr. Osman Cevdet Akçay nereli, kaç yaşında?

DR. OSMAN CEVDET AKÇAY KİMDİR?

Dr. Osman Cevdet Akçay, 1961 yılında Trabzon'da doğdu. 1983 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan Akçay, akademik kariyerine The City University of New York, The Graduate School and University Center'da doktora asistanı olarak başladı. Ekonomi alanında 1990 yılında M.Phil ve 1992 yılında doktora derecesini bu üniversiteden aldı.

1985 yılında The City University of New York, The Graduate School and University Center'da doktora asistanı olarak çalışmaya başlayan Akçay, 1986-1990 yılları arasında Hunter College ve Baruch College'da öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Ayrıca, 1990-1991 yıllarında Manhattan College, New York'ta misafir öğretim üyesi olarak görev aldı. 1992 yılında yardımcı doçent olarak Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünde göreve başlayan Akçay, doçentlik unvanını bu üniversitede elde etti.

2001 yılında Koç Üniversitesi'nde tam zamanlı öğretim üyeliğine atanan Akçay, 2009 yılına kadar öğretim üyeliği görevinin yanı sıra önce Koçbank, daha sonra Yapı ve Kredi Bankası'nda başekonomistlik görevini yürüttü. 2009-2018 yılları arasında banka başekonomisti olarak görev yapan Akçay, 2018 yılında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda, ardından 2018-2023 yılları arasında Fiba Group, Holding ve Banka'da danışmanlık görevinde bulundu.

Osman Cevdet Akçay, 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanmıştır.