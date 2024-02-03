Merkez Bankası'nda Hafize Gaye Erkan dönemi sona erdi ama... Af mı istifa mı?

Yayınlanma: 03.02.2024 - 09:50

Güncelleme: 03.02.2024 - 10:32

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan sosyal medyadan yaptığı açıklamayla 'görevden affını' isteyerek görevinden ayrıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Erkan'ın kararıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı.

"Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan'ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygı ile karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."

Erkan'ın görevinden ayrılmasıyla TCMB Başkanlığı görevine, Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı.

GÖREVDEN AF MI YOKSA İSTİFA MI?

Kara Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda ise dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı. Kararda TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 35. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. maddesi gereğince görevden alındığı belirtildi.

İKİ YIL DAHA MAAŞ ALABİLECEK

Merkez Bankası başkanlarının üst kademe kamu yöneticilerinin atanması hakkında 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde görev süreleri dört yıl olarak belirleniyor. Ancak 375 sayılı KHK’nin ek 35. maddesine göre KHK’nin kullandığı tabirle, performanslarının yeterli görülmemesi durumunda bu görevden alınabiliyorlar. Görevden alındıktan sonra ise yine bu 375 sayılı KHK’nin ek 35. maddesine göre iki yıl boyunca eski görevlerinin ücretlerini almaları mümkün.