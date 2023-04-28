DS Automobiles Berlin'de üçüncü kez podyumda

Yayınlanma: 28.04.2023 - 16:49

Güncelleme: 28.04.2023 - 16:49

ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası’nın parlayan yıldızlarından, iki kez Formula E Şampiyonu Jean-Eric Vergne, DS E-Tense F23 ile olan pilotajında, Formula E Berlin E-Prix’sinin ikinci yarışını üçüncü sırada bitirerek, podyumdaki yerini aldı.

DS Automobiles açıklamasına göre, Pilotlar Şampiyonası’nda önemli puanlar alarak üçüncülüğünü koruyan Jean-Eric Vergne ve Berlin’de takımına değerli puanlar kazandıran Stoffel Vandoorne sayesinde DS PENSKE, Takımlar Şampiyonası’ndaki dördüncülüğünü sürdürüyor.

LİDERLİK MÜCADELESİ

Şampiyonadaki toplam 16 yarışın 8’i tamamlanmışken, DS Automobiles Pilotu Jean-Eric Vergne, 19 puan ile liderin gerisinde olmasıyla, sezonun ikinci döneminde yeni bir şampiyonluk için potansiyel barındırmaya devam ediyor.

2018 ve 2019 şampiyonu Jean-Eric Vergne, Berlin’deki birinci yarıştaki etkileyici mücadelesinin ardından, Tempelhof Pisti’nde klasını bir kez daha konuşturdu. Jean-Eric Vergne, ıslak pistte yapılan sıralama turlarında bir dördüncülük elde etti. İkinci yarışta kuruyan pistte yapılan stratejiyle sürekli liderlik için mücadele etti.

Tüm ekibin başarılı enerji yönetimi sayesinde, 40 turluk yarışın sonunda nihayet podyumun üçüncü basamağına çıktı. İlk yarışta bir rakibinin yarış dışı bıraktığı Stoffel Vandoorne ise pazar günkü ikinci yarışta puan toplamaya kararlıydı. Görevini başarıyla tamamlayan son dünya şampiyonu Belçikalı pilot, dokuzuncu sırada başladığı yarışı sekizinci bitirmeyi başardı.

DS Penske’nin Berlin’deki çabası, 6 Mayıs Cumartesi günü yapılacak sezonun bir sonraki ve takvimdeki en ünlü yarış olan Monako’ya gitmeden önce, Takımlar Şampiyonası’nda dördüncü sırayı korumasını sağladı.

'ASLANLAR GİBİ MÜCADELE ETTİ'

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen DS Performance Direktörü Eugenio Franzetti, şunları kaydetti:

''Öncelikle, ilk yarışta yaşanan olayda hasar alan Stoffel’in aracını tamir etmek için gece geç saatlere kadar çalışan tüm mekanikerler ve mühendislere teşekkür etmek istiyorum. Bugünkü sonucu bu harika ekip çalışmasına borçluyuz. Formula E’de her zaman olduğu gibi, baştan sona heyecan verici bir yarışı geride bıraktık. Jean-Eric Vergne bir kez daha aslanlar gibi mücadele etti ve DS E-TENSE FE23’ünü üçüncü sıraya taşımayı başardı. Böylece kendisi ve DS Automobiles için, bu yıl şimdiye kadar üçüncü kez podyuma çıkmış oldu. Jean-Eric Vergne’in şampiyona lideri ile aradaki farkı azaltması da sağlandı. Stoffel Vandoorne de son derece çekişmeli bir mücadeleyle dokuzunculuktan sekizinciliğe yükseldiği harika bir yarış çıkardı. Bu uzun hafta sonunu, sadece aracımızın performansının değil, aynı zamanda giderek daha rekabetçi hale gelen bir şampiyonada pilotlarımızın ve tüm ekibimizin yeteneklerinin de farkına vararak bitiriyoruz.''

'MÜMKÜN OLAN EN İYİ SONUÇ'

Jean-Eric Vergne ise ''Genel olarak, olumlu bir hafta sonuydu! Hem sıralama turlarında hem de yarışta, pazar günü bizim için çok güzeldi. Doğru seçimleri yaparak ve altımızdaki muhteşem araçla, bugün mümkün olan en iyi sonucu elde ettik. Burada podyuma çıktığım için çok mutluyum. Şimdi bunun gibi daha fazla sonuca ihtiyacımız olduğu için daha çok çalışmaya devam etmeliyiz'' ifadelerini kullandı.

Son Formula E Şampiyonu Stoffel Vandoorne de ''Zor bir gündü. Her şeyden önce, sıralama turlarını ıslak bir pistte yaptık ve lastiklerde doğru seçimleri yapmak kolay olmadı. Yine de başlangıç çizgisinde makul bir dokuzunculuğa kadar çıkmayı başardık'' açıklamasında bulundu.