Dubai Çikolatası, e-ticarette de yükselişe geçti
E-ticaret sitelerinde ekimden bu yana kullanıcıların en çok arattığı kelimeler arasında Dubai Çikolatası'nın üçüncü sırada yer aldığını bildirdi.
Dubai çikolatası, Türkiye'de büyük bir ilgiyle karşılanarak pastaneler önünde uzun kuyruklara yol açarken e-ticaret platformlarında da hızla kendine yer buldu.
Eylül'de Hepsiburada'da satışa sunulmasının ardından platformda satış ivmesi yakalayan Dubai Çikolatası, ev kategorisinin ardından en çok aranan ilk 3 kelime arasına girdi.
Geçen aya kıyasla Hepsiburada'da çikolata kategorisindeki satışlar genel olarak 1,5 kat artarken, Dubai çikolatası özelinde 5 kat gibi bir büyüme görüldü. En yoğun talebin gösterildiği ilk 3 şehir sıralamasında ise İstanbul, Ankara ve İzmir yer alıyor.
Etiketler: #Dubai çikolatası #E-ticaret
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