Dubai Çikolatası, e-ticarette de yükselişe geçti

Yayınlanma: 08.11.2024 - 11:10

Güncelleme: 08.11.2024 - 11:10

Dubai çikolatası, Türkiye'de büyük bir ilgiyle karşılanarak pastaneler önünde uzun kuyruklara yol açarken e-ticaret platformlarında da hızla kendine yer buldu.

Eylül'de Hepsiburada'da satışa sunulmasının ardından platformda satış ivmesi yakalayan Dubai Çikolatası, ev kategorisinin ardından en çok aranan ilk 3 kelime arasına girdi.

Geçen aya kıyasla Hepsiburada'da çikolata kategorisindeki satışlar genel olarak 1,5 kat artarken, Dubai çikolatası özelinde 5 kat gibi bir büyüme görüldü. En yoğun talebin gösterildiği ilk 3 şehir sıralamasında ise İstanbul, Ankara ve İzmir yer alıyor.



