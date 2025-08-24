Dün toplanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun eski kararları emekçiye uzak: ‘Hakem’in karnesi kötü

Hükümetin 2026 için yüzde 11+7, 2027 için yüzde 4+4, taban aylığa da bin lira artış teklifini memur konfederasyonları kabul etmemişti. Bunun üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvuru süreci işlemeye başladı. Son güne kadar taraflar hakeme başvurmadı. Son günde yetkili konfederasyon Memur-Sen hakeme başvurmayacağını ilan etti. Bunun üzerine bir ilk yaşandı. Hükümet önceki gün akşam saatlerinde hakem kuruluna başvuru yaptı.

Masada yer alan 3 konfederasyondan birisi olan Birleşik Kamu-İş, Memur-Sen ile Türkiye Kamu-Sen’e “kurula katılmayalım, süreç Meclis’e taşınsın” çağrısında bulundu. Ancak bu çağrı karşılık bulmadı. Memur-Sen ile Türkiye Kamu-Sen kurula katılma kararı aldı. Birleşik Kamu-İş ise kurulda yer almayacağını bildirdi.

‘ORTAK OLMAYACAĞIZ’

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “Bu saatten sonra hakem kuruluna katılmanın bir anlamı yok. Sözleşmede gelinen noktayı Cumhurbaşkanı’na iletme hakkımıza polis ablukası ile izin verilmedi. Engellendik. Biz artık bu teklifin pazarlığını yapmak istemiyoruz. Sonucunu bile bile bu kurula katılmayacağız. Aleni bir sonuca ortak olmak istemiyoruz. Kurul gerçek anlamda ‘hakemlik’ yapmıyor. Noter gibi davranıyor. Bizim buradan bir beklentimiz yok. Farklı bir sonuç çıkacağını düşünmüyoruz” dedi.

10 KİŞİ İLE TOPLANTI

Kurul toplam 11 üyeden oluşuyordu. Ancak Birleşik Kamu-İş katılmayacağı için kurul 10 kişi ile toplanıp karar alacak. Yasaya göre kurul en az 8 kişi ile toplanıp karar alabiliyor. Üyelerin 6’sı doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor. 1 üye de yine konfederasyonların önerdiği isimler içerisinden Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor. Kurulun çalışma süresi 5 gün. Buna göre kurulun en geç 27 Ağustos çarşamba günü kararını vermesi gerekiyor. Bu tarihten önce de karar açıklanabilir.

‘İADE-İ İTİBAR FIRSATI’

Hakeme başvurmayan ancak kurulda yer alan Memur-Sen, “kurulun iade-i itibar fırsatını iyi değerlendirmesini” istedi. Kurulun bugüne kadar “Kamu İşvereni Hakem Kurulu” olarak işlev gördüğünü, hakkaniyetle karar vermek yerine noterlik yaptığını, bu nedenle hakeme güvenmediklerini anımsatan Memur-Sen, “Bu sebeple 8. Dönem Toplu Sözleşmeyi hakeme götürmeme kararı aldık ve başvuru yapmadık. Ancak kamu işvereni, bugüne kadar sürdürdüğü teamüllerin dışına çıkarak kendisi hakem kuruluna başvuru yaptığı için hakem süreci başlamış oldu” dedi.

Milyonların gözünün kurulda olduğuna işaret eden Memur-Sen, görüşmelerde uzlaşarak toplantı tutanağı ile kayıt altına alınan 58 maddenin olduğu gibi kabul edilmesini istedi. Diğer tekliflerinin de adil bir şekilde değerlendirilerek karara bağlanmasının hakem kurulunun sorumluluğunda olduğunu dile getiren Memur-Sen, “Bu süreç hakem kurulu için bozulan imajını düzeltme, zedelenmiş itibarının iadesi için bir fırsat oluşturmaktadır. Hakem kurulu bu süreci iade-i itibarı için kullanmalı, bu fırsatı iyi değerlendirmelidir” görüşünü kaydetti.

ŞİMDİYE KADAR NE KARAR VERDİ?

Sendikalar tarafından “noter” olmakla eleştirilen hakem kurulu şimdiye kadar verdiği kararlarda ya hükümetten gelen teklife hiç dokunmadı ya da çok küçük artışlar yaptı. Hükümetin 2012 için zam teklifi yüzde 3.5+4, 2013 için de yüzde 3+3’tü. Hakem 2012 ilk altı ayı için yüzde 3.5 olan teklifi yüzde 4’e, 2013’ün ikinci altı ayı için yüzde 3 olan teklifi de yüzde 4’e çıkardı.

1 KURUŞ BİLE ARTIRMADI

İktidarın 2020 için teklifi yüzde 4+4, 2021 için de yüzde 3+3’tü. Hakem hiçbir değişiklik yapmadan aynen onayladı. Hükümet 2024 için yüzde 15+10, 2025 için de yüzde 6+5 zam teklif etti. Hakem kurulu bu teklifi de bir kuruş bile artırmadan aynen onayladı.