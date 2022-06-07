Dünya Bankası'ndan Türkiye tahmini: Dünya ortalamasının altında büyüyecek

Dünya Bankası 2022 yılı için küresel büyüme tahminini yüzde 3.2'den yüzde 2.9'a düşürdü. 2023 ve 2024 yılı büyüme tahminleri de yüzde 3 oldu.

cumhuriyet.com.tr
07 Haziran 2022 Salı, 17:03
Dünya Bankası'ndan Türkiye tahmini: Dünya ortalamasının altında büyüyecek
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Kurum Türkiye ekonomisinin bu sene yüzde 2.3, 2023'te yüzde 3.2 büyümesini bekliyor.

Bloomberg HT'nin haberine göre, bankanın "Küresel Ekonomik Beklentiler" adlı raporunda dünya ekonomisinde 80 yıldan uzun sürenin en büyük yavaşlamasının kaydedileceği öngörüldü.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass "Ukrayna'daki savaş, Çin'deki karantinalar, tedarik zinciri sıkıntıları ve stagflasyon riski büyüme üzerinde baskıya neden oluyor. Birçok ülke için resesyondan kaçış zorlu olacak" açıklamasını yaptı.

ABD için 2022 büyüme tahmini yüzde 3.7'den yüzde 2.5'e, Euro Bölgesi için ise yüzde 4.2'den yüzde 2.5'e düşürüldü.

Kurum dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'de de büyümenin geçen yılki yüzde 8.1'den yüzde 4.3'e gerilemesini bekliyor.


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