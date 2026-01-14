Dünya Bankası beklenti raporu yayımlandı: Türk ekonomisi için büyüme tahminleri yükseltildi!

Dünya Bankası, küresel ekonomik büyüme tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Banka, bu yıl için küresel büyüme beklentisini yüzde 2,4’ten yüzde 2,6’ya, gelecek yıl için ise yüzde 2,6’dan yüzde 2,7’ye çıkardı.

KÜRESEL EKONOMİ DAHA DİRENÇLİ

Ocak ayında yayımlanan Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu’nda, küresel ekonominin devam eden ticaret gerilimleri ve politika belirsizliklerine rağmen öngörülenden daha dirençli bir görünüm sergilediği belirtildi. Raporda, küresel büyümenin önümüzdeki iki yıl boyunca genel olarak istikrarlı seyretmesinin beklendiği ifade edildi.

Buna göre, 2025 yılı için yüzde 2,7 olarak tahmin edilen küresel büyümenin 2026’da yüzde 2,6’ya gerilemesinin ardından 2027’de yeniden yüzde 2,7 seviyesine çıkması öngörülüyor. Dünya Bankası, haziran ayındaki önceki tahminlerinde dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 2,4, gelecek yıl ise yüzde 2,6 büyüyeceğini öngörmüştü.

ABD ETKİSİ ÖNE ÇIKIYOR

Raporda, küresel ekonomide gözlenen direncin özellikle ABD’de beklentilerin üzerinde gerçekleşen büyümeden kaynaklandığına dikkat çekildi. 2026 yılı tahminindeki yukarı yönlü revizyonun yaklaşık üçte ikisinin ABD ekonomisinden kaynaklandığı belirtildi. Ancak bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde, 2020’li yılların 1960’lardan bu yana küresel büyümenin en zayıf on yılı olma yolunda ilerlediği vurgulandı.

KÜRESEL ENFLASYON BEKLENTİSİ

Raporda ayrıca küresel enflasyona ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. Buna göre, işgücü piyasalarındaki zayıflama ve enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle küresel enflasyonun 2026 yılında yüzde 2,6 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

ABD VE EURO BÖLGESİ BÜYÜME TAHMİNLERİ

Ülke bazlı büyüme beklentilerinin paylaşıldığı raporda, ABD ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 1,6’dan yüzde 2,2’ye yükseltildi. ABD için gelecek yıla yönelik büyüme beklentisi ise yüzde 1,9 seviyesinde korundu.

Euro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahmini bu yıl için yüzde 0,8’den yüzde 0,9’a, gelecek yıl için ise yüzde 1’den yüzde 1,2’ye çıkarıldı.

ÇİN EKONOMİSİNDE YUKARI YÖNLÜ REVİZYON

Raporda Çin ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerinde de artışa gidildi. Buna göre, Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 4’ten yüzde 4,4’e, gelecek yıl ise yüzde 3,9’dan yüzde 4,2’ye büyümesi bekleniyor.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

Dünya Bankası raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlere de yer verdi. Buna göre, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,7, gelecek yıl ise yüzde 4,4 oranında büyümesi öngörülüyor. Banka, haziran ayındaki tahminlerinde Türkiye ekonomisinin 2026’da yüzde 3,6 ve 2027’de yüzde 4,2 büyümesini bekliyordu.

Raporda, Türkiye’de ekonomik faaliyetin sağlam iç talep, özellikle güçlü inşaat yatırımları ve yıl boyunca uygulanan parasal gevşeme ile desteklendiği ifade edildi. Özel tüketimin, devam eden kademeli dezenflasyon sürecinde artan reel ücretlerin desteğiyle büyümesinin beklendiği kaydedildi. Cari işlemler açığının genişlemesinin öngörüldüğü raporda, mali açığın ise ağırlıklı olarak depremle ilgili yeniden inşa harcamalarındaki azalmayı yansıtacak şekilde daralmasının beklendiği belirtildi.