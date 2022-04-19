Dünya Bankası ve IMF liderleri Ukraynalı yetkililerle bir araya gelecek
Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Ukrayna'ya yönelik desteği görüşmek üzere Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ve Ukrayna Maliye Bakanı Serhiy Marchenko ile bir araya geleceklerini bildirdi.
Malpass, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ile birlikte düzenledikleri etkinlikte, perşembe günü Ukraynalı yetkililerle görüşeceklerini söyledi.
Ukrayna Başbakanı ve Maliye Bakanı'yla bir araya geleceklerini belirten Malpass, Rusya'nın saldırısından kaynaklanan baskılar göz önüne alındığında Ukrayna'nın borç yükünün üzerinde çalışılması ve önemli ölçüde azaltılması gerektiğini ifade etti.
Konuya ilişkin Dünya Bankasından yapılan açıklamada, Dünya Bankası Grubu ve Ukrayna hükümetinin, Ukrayna'ya yönelik desteği görüşmek üzere bakanlar düzeyinde bir yuvarlak masa toplantısına ev sahipliği yapacağı aktarıldı.
Açıklamada, söz konusu toplantıya Malpass, Shmyha ve Georgieva'nın katılacağı kaydedildi.
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