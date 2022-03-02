Dünya Bankası ve IMF Ukrayna'ya yardımda bulunmak için harekete geçti
Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası, önümüzdeki haftalarda ve aylarda Ukrayna'ya milyarlarca dolar değerinde ek fon sağlamak için harekete geçti.
IMF Başkanı Kristalina Georgieva ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass, savaş nedeniyle emtia fiyatlarının yükseldiğini, enflasyonun yükselebileceği riskinin görüldüğünü ve çatışmaların devam etmesi halinde finansal piyasalarda görülen aksamaların daha da kötüleşeceğini belirtti.
Georgieva ve Malpass, ABD, Avrupa ülkeleri ve diğer müttefikler tarafından Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların da oldukça etkili olacağını düşündüklerini belirtti.
Georgieva ve Malpass yayımlanan ortak açıklamalarında "İnsanlar öldürülüyor, yaralanıyor ve (ülkelerinden) kaçmak zorunda bırakılıyor, ülkenin fiziksel altyapısı da çok büyük şekilde zarar gördü. Bu korkunç gelişmeler sırasında Ukrayna halkının yanındayız" ifadelerine yer verdi.
IMF ve Dünya Bankası Ukrayna'ya yönelik mali ve politik destekleri artırdıklarını ve krize karşılık alınabilecek önlemler konusunda yetkililerle her gün temas halinde olduklarını belirtti.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
En Çok Okunan Haberler
- İlber Ortaylı isyan etti
- 'Erdoğan yanlış hesapladı'
- Petrol fiyatlarında durdurulamayan yükseliş
- Washington Post'tan çarpıcı Montrö değerlendirmesi
- Bakan Koca 'beklenen açıklama' demişti
- Harkov’da polis merkezi vuruldu
- Borsa güne yükselişle başladı
- Eşine kürekle şiddet uyguladı, 'Mağdur olan benim' dedi
- Ayvalık Belediye Başkanı'ndan zeytin düzenlemesine tepki
- Instagram'dan işitme engelliler için yeni adım