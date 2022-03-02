Dünya Bankası ve IMF Ukrayna'ya yardımda bulunmak için harekete geçti

02 Mart 2022 Çarşamba, 10:32

IMF Başkanı Kristalina Georgieva ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass, savaş nedeniyle emtia fiyatlarının yükseldiğini, enflasyonun yükselebileceği riskinin görüldüğünü ve çatışmaların devam etmesi halinde finansal piyasalarda görülen aksamaların daha da kötüleşeceğini belirtti.

Georgieva ve Malpass, ABD, Avrupa ülkeleri ve diğer müttefikler tarafından Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların da oldukça etkili olacağını düşündüklerini belirtti.

Georgieva ve Malpass yayımlanan ortak açıklamalarında "İnsanlar öldürülüyor, yaralanıyor ve (ülkelerinden) kaçmak zorunda bırakılıyor, ülkenin fiziksel altyapısı da çok büyük şekilde zarar gördü. Bu korkunç gelişmeler sırasında Ukrayna halkının yanındayız" ifadelerine yer verdi.

IMF ve Dünya Bankası Ukrayna'ya yönelik mali ve politik destekleri artırdıklarını ve krize karşılık alınabilecek önlemler konusunda yetkililerle her gün temas halinde olduklarını belirtti.