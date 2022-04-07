IMF, Japonya'nın büyüme tahminini düşürdü
Uluslararası Para Fonu (IMF), Japonya için ekonomik büyüme tahminini yüzde 3,3'ten yüzde 2,4'e çekti.
Uluslararası Para Fonu (IMF), Japonya için "4'üncü Gözden Geçirme Raporu"nu açıkladı. Rapora göre, Japonya ekonomisinin Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle bu yıl yüzde 2,4 büyüyeceği tahmin edildi. Ocak ayında yapılan tahmin yüzde 3,3 büyüme yönündeydi.
IMF, gelecek yıl ise Ülke ekonomisinin yüzde 2,3 büyümesini bekliyor.
IMF'nin manşet enflasyon beklentisi bu yıl için yüzde 1,0, gelecek yıl için yüzde 0,8 seviyiesinde oluştu.
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