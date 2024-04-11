Dünya Bankası'ndan büyüme tahmini

Yayınlanma: 11.04.2024 - 09:49

Güncelleme: 11.04.2024 - 09:49

Dünya Bankası, Latin Amerika ve Karayipler ekonomilerine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Rekabet: Büyümenin Eksik Bileşeni mi?" başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda, bölgenin kritik bir dönemece ulaştığı belirtilerek, son yıllarda ekonomik istikrar konusunda önemli ilerleme kaydedilmesine rağmen büyümenin hızını kaybetmesinin ilerlemeyi baltaladığı ve durumu tersine çevirmek için de acil eyleme ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Bölgenin ekonomik büyümesinin 2024'te yüzde 1,6, 2025'te yüzde 2,7 ve 2026 yılları için ise yüzde 2,6 oranında olmasının beklendiği kaydedilen raporda, "Bu oranlar, dünyadaki diğer tüm bölgelerle karşılaştırıldığında en düşük oranlar ve refahı artırmak için yetersiz. Sosyal transferlerin azalması ve ücretlerin henüz salgın öncesi rakamlara ulaşamaması nedeniyle birçok hane baskı altında." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, büyüme rakamlarını yönlendiren faktörler arasında düşük yatırım ve iç tüketim seviyeleri, yüksek faiz oranları ve yüksek mali açıklar, düşen emtia fiyatları ve ABD, Çin, Avrupa ve diğer G7 ülkeleri gibi önemli ortakların beklentilerindeki belirsizliğin yer aldığı ifade edildi.

REFORMLAR KRİTİK ÖNEMDE

Bölgede onlarca yıldır sürdürülen sağlam makroekonomik reformları yansıtan enflasyon yönetiminin parlak bir nokta olduğuna işaret edilen raporda, Arjantin ve Venezuela hariç bölgesel enflasyonun yüzde 3,5 seviyesinde olduğu aktarıldı.

Raporda, bölgenin çoğunda enflasyon beklentilerinin sabit kaldığı ve merkez bankası hedeflerine 2024'te ulaşılmasının beklendiği belirtildi.

Bu ilerlemeden yararlanmak ve ekonomileri yeniden canlandırmak için Latin Amerika ve Karayipler'in uzun süredir devam eden zorlukları ele alması gerektiğinin altı çizilen raporda, altyapı, eğitim ve ticaretteki reformların, verimliliğin ve küresel entegrasyonun artırılması açısından kritik öneme sahip olduğu bildirildi.

DAHA İYİ REKABET POLİTİKALARI VURGUSU

Raporda, rekabeti teşvik etmenin, ekonomiyi canlandırmak ve yatırımcıların güvenini geri kazanmak için önemine dikkat çekilerek, "Rekabet; sağlam politikalar, kurumlar ve kadrolarla desteklendiğinde şirketler yenilik yapar, daha verimli hale gelir ve teknolojik atılımlar sağlar. Düşen fiyatlar ve daha fazla seçenek sayesinde tüketiciler daha iyi durumda olur. Latin Amerika ve Karayipler'de bu acil bir konudur." ifadeleri kullanıldı.

Bölgedeki düşük rekabet düzeyinin yenilikçilik ve üretkenliği baltaladığına değinilen raporda, rekabet çerçevelerini iyileştirmek ve bölgenin küresel pazardaki konumunu geliştirmek için önerilerde bulunuldu.

Raporda bu kapsamda tavsiye edilenler arasında, rekabet kurumlarının güçlendirilmesi, inovasyon politikalarının desteklenmesi ve yönetsel becerilerin artırılması gibi eylemler yer adı.