Dünya Bankası’ndan Pakistan'a 2 milyar dolarlık fon
Dünya Bankası, Pakistan'a, sel mağdurlarının rehabilitasyonu ve altyapının yeniden inşası için 2 milyar dolarlık fon sağlanacağını açıkladı.
Pakistan’ın Gelir ve Maliye Bakanı İshak Dar, başkent İslamabad’da Dünya Bankası Ülke Direktörü Najy Benhassine ile bir araya geldi. Ulusal basındaki haberlere göre görüşmede Benhassine, Dünya Bankası’nın acil operasyonlar için mevcut kaynaklarından, sel felaketinden etkilenen Pakistan için 2 milyar dolar tahsis edileceğini belirtti. Gelir ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre de Dünya Bankası, söz verilen tutarın 1,5 milyar dolarını bu yıl serbest bırakacak.
Söz konusu gelişme, Asya Kalkınma Bankasının (ADB) Pakistan’a yaklaşık 2,5 milyar dolarlık kredi desteği sağlanacağını açıklamasının ardından geldi. ADB, 6 Ekim'de sel felaketi sebebiyle zor günler geçiren Pakistan’a yaklaşık 2,5 milyar dolar kredi desteği sağlanacağını duyurmuştu. Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana muson yağmurları sonucu 1700 kişi ölmüş, yaklaşık 13 bin kişi yaralanmıştı.
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