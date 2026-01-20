Dünya devinden Türk ekonomisi raporu: 2026 yılı için o rakamları işaret ettiler!

Bank of America (BofA) Global Araştırma birimi, Türkiye ekonomisine yönelik 2025 ve 2026 dönemini kapsayan makroekonomik öngörülerini yayımladı.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Raporda, Türkiye’nin reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesinin 2025 yılında yüzde 3,7, 2026 yılında ise yüzde 4,3 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi. BofA değerlendirmesinde, ekonomik büyümenin önümüzdeki iki yılda kademeli olarak hız kazanacağı öngörüsüne yer verildi.

ENFLASYON VE FAİZ TAHMİNLERİ

Enflasyon cephesinde 2026 yılı için beklentinin yüzde 24,0 olduğu ifade edildi. Bank of America analizinde politika faizinin yıl sonunda yüzde 30,0 seviyesine çekilmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

BÜTÇE AÇIĞI PROJEKSİYONLARI

Raporda kamu maliyesine ilişkin tahminler de yer aldı. Buna göre bütçe açığının GSYH’ye oranının 2025 yılında yüzde -2,9, 2026 yılında ise yüzde -3,1 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

CARİ DENGE BEKLENTİLERİ

Cari dengeye ilişkin projeksiyonlarda ise cari açığın GSYH içindeki payının 2025’te yüzde -1,5 düzeyinde olacağı, 2026 yılında ise yüzde -1,7 seviyesine yükseleceği tahmin ediliyor. Bank of America’nın analizinde, dış dengedeki bu görünümün küresel ekonomik koşullar ve iç talep dinamikleriyle yakından bağlantılı olduğu vurgulanıyor.