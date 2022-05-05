Dünya ekonomisindeki istikrarsızlık Çini'i etkilemiyor
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Çin ekonomisinin her zaman dünya ekonomisinin canlanmasına katkı yaptığını söyledi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, küresel ekonomide belirsizlik ve istikrarsızlıkların artmasına rağmen Çin ekonomisinin her zaman dünya ekonomisinin canlanmasına katkı yaptığını söyledi.
Sözcü Zhao, jeopolitik kaos ve salgın gibi unsurların etkisiyle dünya ekonomisinin büyük zorlukla ve ciddi bir durumla karşı karşıya olduğunu söyleyerek, ekonominin toparlanmasının dünya ülkelerinin ortak arzusu haline geldiğini ifade etti.
"ÇİN EKONOMİSİNİN BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR"
Zhao açıklamasında, “Bu yılın ilk çeyreğine ait veriler, Çin ekonomisinin toparlanmaya ve büyümeye devam ettiğini ve dış ticaretin ve dış yatırımın artmaya devam ettiğini ve güçlü bir esneklik ve canlılık gösterdiğini ortaya koyuyor. Küresel endüstriyel zincirin ve tedarik zincirinin istikrara kavuşturulmasına, dünya ekonomisinin toparlanmasının desteklenmesine ve küresel kalkınmaya olan güvenin artırılmasına sürekli olarak katkıda bulunmak için tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazırız" ifadelerini kullandı.
Uluslararası Para Fonu küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 3,6'ya düşürdü.
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