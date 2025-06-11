'Dünya' Mehmet Şimşek'e güzel: Bu sefer de 2026 büyüme tahminlerini görmedi!

Dünya Bankası'nın Türkiye'nin büyümesine yönelik 2025 yılı tahminini yükseltmesi üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek değerlendirmede bulundu. Şimşek, "Programımıza duyulan güvenle beklentiler iyileşiyor" iddiasında bulunurken, programa kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Bakan Şimşek, Dünya Bankası'nın Türkiye'nin büyüme tahminlerini yükseltmesine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "2025 yılı için ekonomilerin yaklaşık yüzde 70'inin büyüme tahminini aşağı yönlü revize eden Dünya Bankası, ülkemizin büyüme tahminini 0,5 puan artırmıştır" bilgisini paylaştı.

2026 VERİSİNİ GÖRMEDİ

Dünya Bankası'nın Türkiye'nin yıllık büyüme oranını mercek altına alan son raporunda ekonomik büyümenin gelecekteki seyri uzmanlar tarafından değerlendirildi. Yayımlanan raporun 2025 yılı tahmininde Şimşek'in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda belirttiği gibi büyüme oranı tahmini yükseltilirken, 2026 yılında Türkiye'nin büyüme tahminini düşürüldü.

Dünya Bankası, küresel düzeyde 2026 yılı büyüme tahminini yüzde 2,7'den yüzde 2,3'e düşürürken, 2027 yılı büyüme tahminini yüzde 2,7'den yüzde 2,4'e indirdi.

Türkiye özelinde ise banka, 2026 yılı için büyüme beklentisini yüzde 3,8'den yüzde 3,6'ya düşürdü. Bu durumda 2025 yılı için 0,5 puanlık artışa karşın, 2026 yılında bu artışın ardından 0,2 puanlık bir düşüş söz konusu oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Anadolu Ajansı Ekonomi Finans sayfasının haberine dayandırarak yaptığı paylaşımda bu verilere yer vermedi.

ŞİMŞEK ENFLASYON RAKAMLARINI SÜREKLİ REVİZE ETMİŞTİ

Büyüme tahminlerindeki negatif verileri görmezden gelen Bakan Şimşek'in enflasyon konusundaki tahminleri de sürekli revize edilmişti.

Bakan Şimşek 17 Eylül 2024'te katıldığı bir programda, "2025'in sonunda enflasyonu yüzde 20'nin altına indirebileceğimize samimi şekilde inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Ancak, 2024 Kasım ayında 2025 yılı için yüzde 21 olarak belirlenen enflasyon tahmini kısa sürede revize edildi. Revize üzerine revize yapılan enflasyon tahminlerinde son olarak ocak ayında Şimşek'in sosyal medya hesabında yaptığı açıklamalarla bu oran yüzde 27,1'e yükseltilmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da 7 Şubat tarihinde yapılan Enflasyon Raporu toplantısının ardından 2025 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 24'e revize etmiş 22 Mayıs 2025 tarihinde yapılan yılın ikinci Enflasyon Raporu toplantısında bu tahminler korunmuştu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Bakan Şimşek "Biz yatırım bankası değiliz, devletiz. Zırt pırt rakam revize edemeyiz" ifadelerini kullanmasına karşın 2025 yılı için belirlenen asgari ücret zammında bu düşük beklentiler etkili olmuştu. Enflasyon oranının altında olacak şekilde asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırken bunun başlıca nedeni olarak 2025 yılı enflasyonunun belirlenen tarihlere oranla çok daha düşük olacağı beklentisi gösterilmişti.