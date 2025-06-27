Dünya piyasaları sarsılabilir: Dev ekonomiler krizin eşiğinde!

Ortadoğu ve Ukrayna’daki savaşların etkisiyle sarsılan Asya ülkeleri, ekonomik anlamda daha büyük bir krizin eşiğine geliyor. Özellikle Rusya ve Çin gibi bölgenin önde gelen ekonomilerinde yaşanan sorunlar, küresel düzeyde yeni bir bankacılık krizine zemin hazırlıyor.

EKONOMİK SORUNLAR DERİNLEŞİYOR

Rusya ve Çin'deki ekonomik daralma, bölge ekonomilerini olumsuz etkiliyor. Japonya, bankacılık sistemini büyük ölçüde korumayı başarsa da, ülkede yüksek enflasyon devam ediyor. Uzmanlara göre Asya’da bankacılık krizi riski önümüzdeki 12 ay içinde ciddi bir tehdit oluşturuyor.

ÇİN’DE EMLAK KRİZİ BÜYÜYOR

Çin’de 2020 yılında Evergrande ile başlayan emlak krizi hâlâ sürüyor. Country Garden ve Vanke gibi büyük inşaat firmaları borç yapılandırma süreçlerine girerken, çok sayıda proje tamamlanamadan kaldı. Güven kaybı yaşayan vatandaşlar, yeni konut alımında tereddüt yaşıyor. Emlak satışları son beş yılda büyük ölçüde azaldı.

KRİZİN KÖKÜ 2020’YE DAYANIYOR

Çin yönetiminin getirdiği “Üç Kırmızı Çizgi” düzenlemesiyle inşaat şirketlerinin borçlanma limitleri daraltıldı. Bu da firmaların nakit akışını sekteye uğrattı. Şirketler yeni kredi bulmakta zorlanırken, konut projeleri yarım kaldı ve sektör büyük bir durgunluğa girdi.

ÇİN’DE BANKALAR BASKI ALTINDA

İnşaat sektörüne yoğun kredi veren bankalar tahsilat zorluğu yaşıyor. Gölge finans sisteminde ise çöküş belirtileri dikkat çekiyor. Çin hükümeti faiz indirimi ve tamamlanmamış projeler için özel fonlar oluşturdu ancak büyük çaplı bir kurtarma paketi henüz devreye alınmadı.

RUSYA'DA BANKACILIK KRİZİ KAPIDA

Rusya’da artan faiz oranları ve savaş harcamaları, bankacılık sistemini zorluyor. Bloomberg kaynaklarına göre önümüzdeki yıl içinde ciddi bir borç krizinin patlak verebileceği konuşuluyor. Yüksek faizler karşısında hem şirketler hem de bireyler borçlarını ödemekte zorlanıyor. Bankaların kredi portföyü hızla daralıyor.

SAVAŞ HARCAMALARI ÖZEL SEKTÖRÜ ZORLUYOR

Ukrayna savaşı nedeniyle artan kamu harcamaları, özel sektör üzerinde baskı kuruyor. Sanayi ve inşaat sektörlerinde gözle görülür bir durgunluk yaşanıyor. Askeri üretimde de yavaşlama sinyalleri gelmeye başladı.

JAPONYA’DA ENFLASYON BASKISI SÜRÜYOR

Japonya Merkez Bankası (BoJ), kısa vadeli faiz oranını yüzde 0,5’te sabit tuttu. Banka, devlet tahvili alımlarını Mart 2026’ya kadar her çeyrekte 400 milyar yen, Nisan 2026’dan itibaren ise her çeyrekte 200 milyar yen azaltma kararı aldı. Aylık tahvil alımları 2027 başında 2 trilyon yene düşecek.