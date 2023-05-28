Dünya sefalet endeksi açıklandı: Türkiye ilk 10'da! 'En etkili faktör enflasyon'

Yayınlanma: 28.05.2023 - 15:48

Güncelleme: 28.05.2023 - 15:48

ABD'nin John Hopkins Üniversitesi'nden Uygulamalı Ekonomi Profesörü Steve Hanke, 2022 yılına ait "Sefalet Endeksi"ni yayınladı.

Hanke'nin Yıllık Sefalet Endeksi'nde (HAMI) yıl sonu işsizlik oranı, enflasyon, banka borç verme oranları ve reel gayri safi yurtiçi hasıla verilerine dayanarak yapılan hesaplamaya göre, Türkiye 157 ülkenin bulunduğu endekste 101.601 puan ile 10'uncu sırada yer aldı. Endekse göre, Türkiye'deki sefalete en çok etki eden faktör, yüksek enflasyondu.

"SEFALETİ AZALTMANIN YOLU BÜYÜMEDEN GEÇİYOR"

Steve Hanke'nin 18 Mayıs'ta kaleme aldığı bir makale ile dünya kamuoyuna duyurduğu Yıllık Sefalet Endeksi'nin son sırasında 414.7 puanla Afrika ülkesi Zimbabve yer alırken, dünyada sefaletin en az olduğu ülke 8.51 puanla Orta Avrupa ülkesi İsviçre oldu.

Hanke'nin paylaştığı endekste 2022 yılında dünyada sefaletin en yüksek olduğu 15 ülke Zimbabve, Venezuela, Suriye, Lübnan, Sudan, Arjantin, Yemen, Ukrayna, Küba, Türkiye, Sri Lanka, Haiti, Angola, Tonga ve Gana olurken, sefaletin en düşük olduğu 15 ülke İsviçre, Kuveyt, İrlanda, Japonya, Malezya, Tayvan, Nijer, Tayland, Togo, Malta, Umman, Fildişi Sahilleri, Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olarak sıralandı.

Öte yandan, ekonomik alanda sefaletin yüksek enflasyon, yüksek borçlanma maliyetleri ve işsizlikten kaynaklanma eğiliminde olduğunu ifade eden Hanke, bu sefaleti azaltmanın kesin yolunun ekonomik büyümeden geçtiği görüşünü dile getirdi.