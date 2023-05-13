Nureddin Nebati tek haneye inecek demişti: Seçime yüksek enflasyonla gidiliyor

Yayınlanma: 13.05.2023 - 16:43

Güncelleme: 13.05.2023 - 16:43

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aralık 2021'de Lütfi Elvan’ın yerine getirdiği Nureddin Nebati, Mart 2022’de, Haziran 2023’te yapılacağı tahmin edilen seçimlere tek haneli enflasyonla girileceğini öne sürmüştü.

Enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ettiklerini iddia eden Nebati, geçen sene 2023 yılı seçim dönemi için 'tek haneli enflasyon' vaadinde bulunmuştu.

Nebati, geçen yıl sosyal medya hesabından paylaştığı bir tweet serisinde "2023 Haziran seçimlerine de tek haneli bir enflasyon rakamı ile gireceğiz" ifadelerine yer vermişti.

YANINDAN BİLE ÇOK UZAKTA

Ancak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) seçim öncesi son enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon sepetinin açıklamayı bırakan ve açıkladığı verilerle tartışma konusu olan TÜİK'in paylaştığı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2.39, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15.21 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43.68 oranında arttı.

Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göre aylık enflasyon yüzde 4.86 yıllık enflasyon ise yüzde 105.19. arttı.