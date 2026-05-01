Dünya topluyor, Türkiye satıyor: Merkez bankalarının altın savaşı kızıştı

Son yıllarda altın alımlarını hızlandıran merkez bankaları, İran savaşıyla artan jeopolitik riskler ve enflasyon kaygılarının etkisiyle altın rezervlerini büyütmeyi sürdürdü.

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan süreç sonrasında Çin, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Özbekistan gibi ülkelerin merkez bankaları altın rezervlerini artırmaya devam etti.

The New York Times analizine göre bu eğilim 2022’de başlayan Rusya-Ukrayna savaşının ardından altına yönelen talebin devamı niteliğinde değerlendiriliyor.

MERKEZ BANKALARINDAN ALTIN ALIMI DEVAM EDİYOR

Polonya Merkez Bankası, 2022 yılında 228 ton olan altın rezervini mart ayında 580 tona çıkardı. Banka Başkanı Adam Glapiński, rezervlerin 700 tona yükseltilmesinin hedeflendiğini belirtiyor.

Çin Merkez Bankası ise 17 aydır kesintisiz şekilde altın alımı gerçekleştiriyor. Banka, mart ayında yaklaşık 5 ton altın alarak son bir yılın en yüksek aylık alımını yaptı.

TCMB ALTIN SATIŞIYLA DİKKAT ÇEKTİ

2023-2025 döneminde en fazla altın alımı yapan merkez bankaları arasında yer alan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), İran savaşının başlamasıyla birlikte üç hafta içinde toplam 120 ton altını sattı veya swap işlemlerinde kullandı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, altın satışları ve swap işlemlerine ilişkin "Tüm adımlarımızın amacı fiyat istikrarını desteklemek ve finansal istikrarı güçlendirmek" açıklamasında bulundu.

New York Times analizinde, bu satışların "enflasyon endişeleri ve ülkenin kötü ekonomik görünümü nedeniyle değer kaybeden Türk Lirası'nı desteklemek amacıyla gerçekleştirildiği" değerlendirmesine yer verildi.

TCMB’nin bu adımları, "İran'la savaşta ülkelerin ekonomik zorluklara karşı altını bir tampon olarak nasıl kullanabileceğinin göstergesi" olarak yorumlandı.

ALTIN GÜVENLİ LİMAN OLMAYI SÜRDÜRÜYOR

Yüksek enflasyon dönemlerinde değer saklama aracı olarak öne çıkan ve kriz anlarında likidite sağlamak için hızla nakde çevrilebilen altının, dalgalı piyasa koşullarına rağmen "güvenli liman" işlevini koruduğu ifade ediliyor.

Dünya Altın Konseyi analistlerinden Krishan Gopaul, merkez bankalarının altın alımlarının bu algıyı güçlendirdiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu: