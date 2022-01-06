Dünyaca ünlü ekonomist Steve Hanke'den 'hiperenflasyon' uyarısı

06 Ocak 2022 Perşembe, 09:45

Hiperenflasyon konusundaki bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan Johns Hopkins Universitesi uygulamalı ekonomi profesörü Steve Hanke, istatistiksel açıdan Türkiye'de hiperenflasyon ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söyledi.

Dünya gazetesinden Elif Karaca’nın sorularını yanıtlayan Hanke, “Türkiye'de hiperenflasyon ihtimalinin imkansız olduğunu söyleyemem ama istatistiksel açıdan bu ihtimalin oldukça düşük olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Hiperenflasyonun çok nadir görülen durum olduğunu ve dünya tarihinde bugüne kadar sadece 62 hiperenflasyon vakasının yaşandığını belirten Hanke, “Türkiye, kurumları çok zayıf ve merkez bankası (TCMB) kötü sicile sahip bir ülke olması nedeniyle endemik bir 'yüksek' enflasyon sorunu yaşıyor” şeklinde konuştu.

“PARA KURULU” ÖNERİSİ

Hiperenflasyonun tanımını, akademik literatürde 1956’da kabul edildiği gibi “aylık enflasyon oranı yüzde 50'yi aşarsa” şeklinde yapan Hanke, geçmişte bu durumun yaşandığı ülkelerden örnekler de verdi.

Bulgaristan’da para kurulu uygulamasına geçilmesiyle birlikte hiperenflasyonun hemen son bulduğunu belirten Hanke, Türkiye için de aynı uygulamayı önerdi.