Dünyada savaşlar ve siber saldırılar, Türkiye’de doğal afetler öne çıkıyor

Yayınlanma: 21.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 21.01.2025 - 04:00

Yeni yıla yeni umutlarla girilirken sigorta sektörünü de ilgilendiren bir dizi kriz devam ediyor. Yükseliş içinde olanlar ve yeniler ise korkutuyor.

Dünya Ekonomik Forumu (DEF), Marsh McLennan ve Zurich ortaklığıyla hazırlanan “Küresel Riskler Raporu, 2025” çalışmasına göre “devlet temelli silahlı çatışma”, bu yıl için en önemli risk olarak öne çıkıyor. Katılımcıların dörtte biri, bunu jeopolitik parçalanmanın artışını yansıtan en önemli risk olarak belirledi. “Yanlış bilgilendirme ve dezenformasyon”, toplumsal uyumu ve yönetime olan güveni zayıflatarak bölünmeleri artırma potansiyeliyle iki yıldır en önemli kısa vadeli risklerin başında.

“Toplumsal kutuplaşma”, “siber casusluk ve savaş” ön plana çıkan diğer kısa vadeli riskler arasında. Uzun vadeli risk görünümünde ise ilk sırada “çevresel riskler” var. Aşırı hava olayları, biyolojik çeşitlilik kaybı, ekosistemin çöküşü ve doğal kaynakların kıtlığı gibi çevresel riskler 10 yıllık risk sıralamasını domine ediyor. DEF Genel Müdürü Mirek Dusek, raporla ilgili şu yorumu yaptı:

“Artan jeopolitik gerilimler, küresel güvenin azalması ve iklim krizi, küresel sistemi daha önce her zamankinden fazla zorluyor. Bölünmelerin derinleştiği ve birbirini takip eden risklerle işaretlenmiş bir dünyada, küresel liderlerin tek seçeneği var: Ya işbirliği ve dayanıklılığı teşvik edecekler ya da artan istikrarsızlıkla yüzleşecekler. Riskler hiç bu kadar yüksek olmamıştı.”

‘İŞ KESİNTİSİ’ BELİRGİN

Allianz Commercial’ın “Allianz Risk Barometresi 2025” raporu ise özellikle Türkiye bölümüyle dikkat çekici. Rapor kapsamında küresel iş dünyasının risk sıralamasında bu yıl üst üste dördüncü kez ve yüzde 38 payla “siber olaylar” birinci olurken “iş kesintisi” yüzde 31 ile ikinci sırada yer aldı. Bunları yüzde 29 ile “doğal afetler”, yüzde 25 ile “mevzuat ve yönetmeliklerdeki değişiklikler” ve yüzde 19 ile “iklim değişikliği” izliyor. Türkiye’nin ilk sırasında ise yüzde 54 ile “doğal afetler” yer alıyor. Bunu yüzde 50 ile “makroekonomik gelişmeler”, yüzde 31 ile bu yıl listeye ilk kez giren “yangın, patlama”, yüzde 23 ile “siyasi riskler ve şiddet” ve yüzde 19 ile “iş kesintisi” var. Raporu yorumlayan Allianz Türkiye Üst Yöneticisi Tolga Gürkan, “Hedefimiz doğal afetlerin tehlikelerine karşı toplumsal risk farkındalığını artırmak” dedi.