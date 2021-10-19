Dünyanın en büyük Bitcoin fonundan dönüşüm başvurusu: Resmi süreç başladı

19 Ekim 2021 Salı, 16:03

Grayscale Investment, dünyanın en büyük Bitcoin fonunu Borsa yatırım fonuna (ETF) dönüştürmek için New York Borsası ile resmi süreci başlattı.

Grayscale’in en büyük Bitcoin fonunu ETF’e dönüştürme başvurusu ProShares’in Bitcoin ETF’inin işleme açılma gününde gerçekleşti. ProShares ETF’i kripto varlıklarla ilişkili türev ve vadeli enstrümanları barındırırken ABD sermaye piyasaları düzenleyici SEC de sadece türev tabanlı kripto varlıkların bulundurulmasına izin vermişti.

Grayscale Bitcoin fonu ise kripto paraları doğrudan bulunduruyor ve SEC henüz buna izin vermiş değil. Böylece Grayscale’in başvurusu için SEC’in fonu reddetme ya da erteleme şansı bulunuyor. Grayscale CEO’su Michael Sonnenshein ise şirketin halihazırda var olan fonu borsa yatırım fonuna dönüştürme konusunda yüzde 100 kararlı olduğunu söyledi.

Grayscale Ağustos ayında küresel bir ETF müdürü işe almış ve foun ETF’e dönüştürülmesinin altyapısının hazırlıklarına başlamıştı.

Bloomberght'nin aktardığı habere göre; Sonnenshein, “Bitcoin’de spot ve vadeli fiyatlamanın birbiriyle son derece ilişkili olduğuna inanan bir şirket olarak Bitcoin’de vadeli ETF’lerin piyasada olmasını istiyoruz ama aynı zamanda spot ETF’lerin de piyasada bulunmasını isteriz” dedi.