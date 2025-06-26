Dünyanın en değerli şirketi belli oldu: Hisseleri rekor kırdı! Yeniden zirveye yerleşti

ABD merkezli yapay zeka çip üreticisi Nvidia, hisse senedi fiyatlarının yüzde 4'ün üzerinde artış göstermesiyle tarihi bir zirveye ulaştı. Bu yükselişin ardından şirket, dünyanın en değerli şirketi unvanını yeniden kazandı.

Haziran ayında ikinci kez bu konuma ulaşan Nvidia, yatırımcıların yoğun ilgisiyle dikkat çekiyor.

KAPANIŞ REKORU KIRILDI MICROSOFT'U GEÇTİ

Nvidia hisseleri çarşamba günü 154,31 dolardan günü tamamlayarak 6 Ocak’ta kırılan 149,43 dolarlık kapanış rekorunu geride bıraktı. Şirketin toplam piyasa değeri 3,77 trilyon dolara yükselirken, böylece Microsoft’tan liderliği geri aldı.

Nvidia’yı, 3,66 trilyon dolar piyasa değeriyle Microsoft ve 3,01 trilyon dolarla Apple takip ediyor. Şirketin hisseleri yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 15 oranında artış gösterdi.

CEO HUANG’IN AÇIKLAMALARI YÜKSELİŞİ DESTEKLEDİ

Nvidia'nın hisse değerindeki artışta, CEO Jensen Huang’ın şirketin yıllık hissedarlar toplantısında yaptığı açıklamalar etkili oldu. Huang, şirketin büyüme potansiyeline dikkat çekerek yatırımcıların güvenini pekiştirdi.

Huang toplantıda, "Şirketimizde birçok büyüme fırsatı var. Bunlardan en önemlileri yapay zeka ve robotik. Bu, trilyonlarca dolarlık bir büyüme fırsatını temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKA VURGUSU YATIRIMCILARI RAHATLATTI

Huang açıklamalarında ayrıca, "On yıl sürecek bir yapay zeka altyapısı oluşturma sürecinin başındayız. Dünya genelinde egemen yapay zekaya olan talep artıyor" dedi.

CEO’nun yapay zekaya yönelik pozitif değerlendirmeleri, yatırımcıların ABD'nin ihracat kısıtlamaları nedeniyle Çin’e yönelik satış endişelerini azalttı.

H20 ÇİP KAYBI BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Öte yandan Nvidia, geçtiğimiz ay H20 çiplerinin satış kayıpları nedeniyle ikinci çeyrek gelirlerinde yaklaşık 8 milyar dolar düşüş beklendiğini duyurmuştu.