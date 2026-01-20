Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu: Listenin başında hangi marka var?

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan “Global500 – Dünyanın En Değerli 500 Markası 2026” araştırmasının sonuçları açıklandı. Çalışma, küresel markaların değerlerindeki değişimi ve ülkeler ile sektörler bazındaki dağılımı ortaya koydu.

Araştırmaya göre Apple, 607,6 milyar dolar marka değeriyle geçen yıl olduğu gibi dünyanın en değerli markası olmayı sürdürdü. Apple’ın marka değeri 2025 yılında 574,5 milyar dolar seviyesindeydi. Apple’ı 565,3 milyar dolar ile Microsoft ve 433,1 milyar dolar ile Google izledi. Microsoft’un marka değeri 2025’te 461,1 milyar dolar, Google’ın ise 413 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Listede Amazon 369,9 milyar dolar ile dördüncü, Nvidia 184,3 milyar dolar ile beşinci sırada yer aldı. Çin merkezli TikTok 153,5 milyar dolar ile altıncı olurken, Walmart 141 milyar dolar ile yedinci, Samsung 119,2 milyar dolar ile sekizinci sıraya yerleşti. Facebook 107 milyar dolar ile dokuzuncu, Çinli State Grid ise 102,4 milyar dolar ile onuncu sırada yer aldı.

ABD LİSTEDE AÇIK ARA ÖNDE

Araştırma sonuçlarına göre ülke bazında ABD, Global 500 listesinde liderliğini sürdürdü. Listede yer alan 192 marka ABD menşeli olurken, Çin 68, Japonya 33, Fransa 33, Almanya 26 ve İngiltere 25 marka ile sıralamada yer aldı.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ 500 MARKASININ DEĞERİ YÜZDE 10 ARTTI

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner yaptığı değerlendirmede, Birleşmiş Milletler verilerinin küresel ekonomik büyümede durgunluğa işaret ettiğini belirtti. Buna karşın Brand Finance verilerinin farklı bir tablo sunduğunu vurgulayan İlgüner, “Brand Finance verilerine göre ise durum daha farklı. Dünyanın en değerli 500 markasının değeri bir önceki yıla oranla yüzde 10 artarak 10,4 trilyon dolara erişti” ifadelerini kullandı.

İlgüner, dünyanın en değerli 500 markasının, yüzde 3,2 seviyesindeki küresel ekonomik büyümenin üzerinde bir performans sergilediğine dikkat çekti. ABD’nin 192 marka ve 5,5 trilyon dolar ile toplam değerin yüzde 53,4’ünü oluşturduğunu aktaran İlgüner, Çin’in 1,6 trilyon dolar ile yüzde 15, Almanya’nın 580,2 milyar dolar ile yüzde 5,6, Japonya’nın 490 milyar dolar ile yüzde 4,7, Fransa’nın ise 426,5 milyar dolar ile yüzde 4 pay aldığını söyledi. En düşük payın ise 6 milyar dolar değerle Arjantin’e ait olduğunu belirtti.

BANKACILIK SEKTÖRÜ İLK SIRADA

Sektörler bazında en yüksek payın bankacılık sektörüne ait olduğunu ifade eden İlgüner, 79 bankacılık markasının toplam 1,3 trilyon dolar değere ulaştığını ve sektörün yüzde 12,5 pay ile ilk sırada yer aldığını kaydetti. Bankacılığı, 1,1 trilyon dolar değerle 25 medya markası izlerken, 17 elektronik markasının 835,4 milyar dolar, 11 internet ve yazılım markasının 759,4 milyar dolar, 40 perakende markasının ise 707 milyar dolar değerinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

EN BÜYÜK ARTIŞ REVOLUT’TA, EN SERT DÜŞÜŞ TESLA’DA

İlgüner, en düşük sektör değerinin 5,5 milyar dolar ile madencilik ve demir-çelik sektörüne ait olduğunu belirtti. “Bir önceki yıla göre marka değerinde en yüksek artış yüzde 239 ile İngiliz finansal teknoloji şirketi Revolut’ta görülürken en büyük düşüş ise yüzde 35,8 ile Tesla markasında yaşandı” dedi.

Listenin son sırasında yer alan markanın değerinin 5,2 milyar dolar olduğunu vurgulayan İlgüner, bu seviyeye ulaşan Türk markası bulunmadığı için Türk markalarının bu yıl da listede yer almadığını ifade etti. İlgüner, son 10 yılda en değerli Türk markası ile küresel sıralamadaki en alt marka arasındaki farkın giderek açıldığına dikkat çekerek, ülkelerin markalarıyla zenginleştiğini ve Türkiye’nin markalaşmayı öncelemesi gerektiğini vurguladı.

