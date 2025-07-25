Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye'nin sırası belli oldu!

Henley & Partners tarafından hazırlanan 2025 Henley Pasaport Endeksi kamuoyuyla paylaşıldı. Her yıl düzenli olarak yayımlanan listede, ülkelerin pasaportlarının sağladığı vizesiz seyahat özgürlüğü temel alınarak sıralamalar oluşturuluyor. Bu yılki endekste önceki yıllara göre dikkat çeken değişiklikler yaşandı. Türkiye’nin vizesiz erişim sağlayabildiği ülke sayısı ve sıralamadaki konumu da bu kapsamda güncellendi.

SİNGAPUR ZİRVESİNİ KORUDU Endeksin 2025 verilerine göre listenin zirvesinde yine Singapur yer aldı. Singapur pasaportu, 227 ülke ve bölgeden 193’üne vizesiz giriş hakkı tanıyarak birinci sıradaki yerini korudu.

İkinci sırada Güney Kore ve Japonya bulunuyor. Bu iki Asya ülkesinin yurttaşları 190 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor.

Üçüncülüğü ise Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya ve İspanya paylaşıyor. Bu ülkelerin pasaportlarıyla 189 ülkeye vizesiz giriş mümkün.

AVRUPALI ÜLKELER İLK SIRALARI PAYLAŞIYOR Listenin dördüncü sırasında Avusturya, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz ve İsveç yer aldı. Bu ülkeler 188 ülkeye vize almadan seyahat hakkı sağlıyor.

Beşinci sırada bulunan ülkeler ise Yunanistan, İsviçre ve Yeni Zelanda. Bu üç ülkenin yurttaşları 187 ülkeye vizesiz giriş yapabiliyor.

Birleşik Krallık ise uzun yıllardır bulunduğu üst sıralardan altıncı sıraya geriledi. Bu yıl Birleşik Krallık pasaportu sahipleri 186 ülkeye vizesiz erişim hakkına sahip.

Yedinci sırada Avustralya, Çekya, Macaristan, Malta ve Polonya yer aldı. Bu ülkeler 185 ülkeye vizesiz seyahat imkânı sunuyor.

Sekizinci sırada ise Kanada, Estonya ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor. Bu ülkelerin vatandaşları 184 ülkeye vizesiz gidebiliyor.