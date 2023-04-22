Dünyanın en pahalı caddeleri açıklandı: İstiklal de listede!

Cushman&WakefIeld’in ‘’Dünya Geneli Ana Caddeler’’ raporu, en güçlü alışveriş caddelerinde mağazaların son üç yıllık süreçte salgın ve ekonomik belirsizliğe rağmen güçlü bir direnç gösterdiğini ortaya koydu.

Cumhuriyet
Yayınlanma: 22.04.2023 - 03:00
Dünyanın en pahalı caddeleri açıklandı: İstiklal de listede!
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Dünya çapında 47 caddenin incelendiği araştırmada İstanbul’dan İstiklal Caddesi yer aldı. 47 ana cadde arasında listenin 30. basamağında bulunan İstiklal Caddesi’nde yıllık ortalama metrekare başına kiralama 1175 Avro olarak açıklandı.

Araştırmaya göre COVID-19 salgını döneminde İstiklal’de ortalama kiralar TL cinsinden yüzde 26 düşse de sonrasında çok net bir biçimde toparladı ve yıllık artış yüzde 11 oldu. Caddelerin ilk sırasında New York Beşinci Cadde, son sırasında Buenos Aries Florida caddesi yer alıyor.

Rapora göre geciktirilmiş talep ve yüksek tasarruflar perakende satışları destekliyor. 


Cushman&WakefIeld İStiklal caddesi Alışveriş

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