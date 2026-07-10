Dünyanın telekom devi Vodafone satıldı: Yeni sahibi belli oldu

Avrupa telekomünikasyon pazarındaki yatırımlarını sürdüren Fransız milyarder Xavier Niel, Vodafone Group'ta kontrolü güçlendirecek önemli bir satın almaya imza attı. Yaklaşık 15,5 milyar dolarlık kişisel servete sahip olan Niel, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli e& grubunun Vodafone'daki yüzde 16'lık hissesini 4,4 milyar sterlin karşılığında satın alarak şirketin en büyük hissedarı konumuna yükseldi.

VODAFONE'DA EN BÜYÜK HİSSEDAR OLDU

Fransız telekom şirketi Iliad'ın kurucusu ve ana hissedarı Xavier Niel'in yatırım şirketi Vega, e& grubunun Vodafone'daki yüzde 16 payını devraldı.

Satın alma işlemiyle birlikte Niel, Londra Borsası'nın FTSE 100 endeksinde yer alan Vodafone'un en büyük hissedarı oldu.

Anlaşmanın, Vodafone hisselerinin Perşembe günkü kapanış fiyatına göre yüzde 15 primle, hisse başına 110 peni üzerinden gerçekleştiği belirtildi. İşlemin açıklanmasının ardından Vodafone hisseleri Cuma günü erken işlemlerde yaklaşık yüzde 13 yükseldi.

HİSSELER GEÇİCİ OLARAK EMANETTE TUTULACAK

Anlaşmanın resmi onay süreci tamamlanıncaya kadar hisseler geçici olarak üç finansal kuruluş tarafından emanette tutulacak.

İşlemin tamamlanmasının ardından e& grubu Vodafone yönetim kurulundaki temsil hakkından feragat edecek. Şirket yönetimi, satış kararının stratejik öncelikler doğrultusunda alındığını ve yatırımı nakde çevirerek ana faaliyet alanlarına odaklanmayı hedeflediklerini açıkladı.

XAVIER NIEL'DEN UZUN VADELİ YATIRIM MESAJI

Xavier Niel, daha önce 2022 yılında Atlas Investissement aracılığıyla Vodafone'da yüzde 2,5 pay satın almış, daha sonra bu yatırımını elden çıkarmıştı.

Yeni yatırımla birlikte Vodafone'a uzun vadeli yatırımcı olarak geri dönen Niel, şirketin kaliteli varlıklarına ve geniş uluslararası faaliyet ağına güvendiklerini belirtti.

Niel açıklamasında, "Vodafone'un uzun vadede sürdürülebilir büyüme ve güçlü nakit akışı yaratabileceğine inanıyoruz. Şirketin gelecekteki başarısına operasyonel bilgi birikimimizle katkı sunmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Vodafone yönetimi de Niel ailesini uzun vadeli ve destekleyici bir hissedar olarak memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

AVRUPA'DA TELEKOM YATIRIMLARINI BÜYÜTÜYOR

Financial Times'ta yer alan habere göre Niel; Fransa, İtalya, Polonya ve İrlanda'da önemli telekom yatırımlarına sahip bulunuyor.

Fransız milyarder ayrıca Latin Amerika'da faaliyet gösteren Millicom ile İsveç merkezli Tele2'de de önemli hisseleri elinde bulunduruyor. Oğlu Jules Niel, Millicom'un yönetim kurulunda görev yaparken, Tele2'de ise Iliad'ın üst düzey yöneticileri tarafından temsil ediliyor.

VODAFONE'DA YENİDEN YAPILANMA SÜRÜYOR

Hissedarlık yapısındaki değişim, Vodafone CEO'su Margherita Della Valle'nin yürüttüğü yeniden yapılanma süreci devam ederken gerçekleşti.

Şirket son iki yılda düşük performans gösteren operasyonlarını elden çıkararak ana pazarlara odaklanma stratejisini hızlandırdı. Bu kapsamda 2024 ve 2025 yıllarında İspanya ve İtalya operasyonlarını satan Vodafone, bu yılın başında Hollanda'daki yüzde 50 hissesini de devretme planını açıkladı.

Vodafone ayrıca mayıs ayında Birleşik Krallık'taki ortak girişimi Vodafone Three'nin kontrolünü tamamen ele geçirmek amacıyla 4,3 milyar sterlin tutarında yeni bir satın alma planı duyurmuştu.