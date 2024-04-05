Dur durak bilmiyor… Bir sigara grubuna daha dev zam
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar bir sigara grubuna daha dev zam geldiğini duyurdu. Böylece grubun en ucuz sigarası 56, en pahalı sigarası ise 72TL'ye yükseldi.
Seçim sonrası zam yağmuru bitmek bilmiyor.Bugün(5 Nisan) BAT sigara grubuna 6 ile 8 TL'lik zam yapıldı. Yapılan zamla birlikte BAT grubuna ait en ucuz sigara 60 TL oldu.
Erol Dündar'ın x hesabından paylaştığı listeye göre yapılan zammın ardından sigara fiyatlarının tamamı şu şekilde:
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