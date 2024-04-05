Dur durak bilmiyor… Bir sigara grubuna daha dev zam

Yayınlanma: 05.04.2024 - 19:59

Güncelleme: 05.04.2024 - 20:11

Seçim sonrası zam yağmuru bitmek bilmiyor.Bugün(5 Nisan) BAT sigara grubuna 6 ile 8 TL'lik zam yapıldı. Yapılan zamla birlikte BAT grubuna ait en ucuz sigara 60 TL oldu.

Erol Dündar'ın x hesabından paylaştığı listeye göre yapılan zammın ardından sigara fiyatlarının tamamı şu şekilde: