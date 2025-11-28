Durum TÜİK verilerinden daha ağır: Türkiye’de gerçek işsizlik yüzde 30’a dayandı!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) kasım ayı verilerini açıklamasının ardından DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), işgücüne ilişkin güncel görünümü ortaya koyan “İşsizliğin Görünümü” raporunu yayımladı. Yayımlanan verilere göre geniş tanımlı işsiz sayısındaki artış son iki yılda 3,9 milyona ulaştı.

TÜİK’e göre, 15 yaş ve üzeri nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsiz sayısı 2025 Ekim döneminde 3 milyon 33 bin olarak kaydedildi.

GEN İŞ TANIMLI İŞSİZLİK 12 MİLYONU AŞTI

DİSK-AR’ın hesaplamasına göre geniş tanımlı işsiz sayısı 12 milyon 66 bine ulaştı. Dar tanımlı işsizlik ile geniş tanımlı işsizlik arasındaki fark giderek büyürken, geniş tanımlı işsizliğin son yıllarda hızla tırmanması dikkat çekti.

Ekim 2023’te 3 milyon 962 bin olan dar tanımlı işsiz sayısı, 2024’te 3 milyon 142 bine, 2025’te ise 3 milyon 33 bine geriledi. Buna karşılık geniş tanımlı işsiz sayısı aynı dönemde keskin bir yükseliş gösterdi. 2023’te 8 milyon 215 bin olan geniş tanımlı işsizlik, 2024’te 11 milyon 453 bine, 2025’te ise 12 milyon 66 bine çıktı.

DAR VE GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİKTE U ÇURUM

Dar tanımlı işsizlik oranı 2023’te yüzde 8,5, 2024’te yüzde 8,8, 2025’te ise yeniden yüzde 8,5 düzeyinde gerçekleşti.

Geniş tanımlı işsizlik oranı ise 2023’te yüzde 21,5 iken 2025’te yüzde 29,6’ya yükseldi. Böylece geniş tanımlı işsiz sayısı iki yılda 3,9 milyon, son bir yılda ise 726 bin kişi arttı.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK NEYİ KAPSIYOR?

Geniş tanımlı işsizlik; dar tanımlı işsizlerin yanı sıra tam zamanlı çalışmak isteyen yarı zamanlı çalışanları ve potansiyel işgücünü içeren kapsamlı bir göstergeden oluşuyor.