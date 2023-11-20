Düşük faiz mesaisi

Yayınlanma: 20.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.11.2023 - 03:00

“İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde konuşan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, “Krediye erişim konusunda önemli adımlar atıldı. Ancak bu kredilerin maliyeti büyük bir sorun. Bu sorunu çözmek için de görüşmelerimiz devam ediyor. Kısa sürede bu sorunu da çözeceğimize inanıyorum” dedi.

GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci ise bölgenin deprem felaketinin ardından geçen yılki ihracat rakamlarını yakalamak için yoğun çaba gösterdiğini belirterek “Dünya değişiyor. Bu değişime ayak uyduranların ayakta kalacağı bir döneme girdik. Yıllarca binbir türlü emekle kazandığımız pazarları kimseye kaptırmamak için zaman ve kaynağımızı doğru kullanarak değişime ayak uydurmalıyız” diye konuştu.

Törende 100 firmaya ödül verilirken ilk sırayı Altunkaya İnşaat Nakliyat şirketi aldı. Bu şirketi ise Sanko Dış Ticaret ve Mutlu Makarnacılık şirketleri takip etti.