Düşük ücret ve sendikal hakları için direnen işçilere ‘yetki itirazı’ engeli:

Yayınlanma: 15.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 15.01.2025 - 04:00

Düşük ücret ve olumsuz çalışma koşullarına karşı örgütlenen işçiler hakları için direniyor. İstanbul Tuzla’daki TKIS Blinds’te çalışan işçiler, olumsuz çalışma koşullarına ve düşük ücret poltikasına karşı TÜRK-İŞ’e bağlı TEKSİF Sendikası’nda örgütlendi. İşçilerin örgütlenmesinin ardından birçok işçi işten çıkarıldı. Fabrika önündeki eylem 83 gündür sürüyor. TEKSİF Örgütlenme Uzmanı Binali Tay, fabrikada sendikanın yasal çoğunluğu sağladığını ve bunun ardından yetki başvurusu yaptıklarını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetki belgesini aldıklarını ve bunun ardından işverenin 10 kişinin işten çıkarıldığını aktaran Tay, atılan işçilerin geri alınmasını, işverenin yetki itirazını geri çekmesini talep etti.

HÖDLMAYR’DA SENDİKAYA BASKI

DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikası, Hödlmayr Lojistik Limited Şirketi’nde yetki çoğunluğunu sağlamasının ardından şirket çoğunluk tespitine itiraz etti. Bunun ardından iki işçi işten çıkarıldı. Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, “İşten atılan işçilere ‘Sendikadan istifa et, işe geri alalım’ yönünde üstü kapalı teklif götürülüyor” dedi.

Batman Belediyesi’nde kayyum ataması ile başlayan işten çıkarmalar sürüyor. Şu ana kadar 40 işçi işten çıkarıldı. DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nın GE Grid Solutions’ta başlattığı grev 34, Green Transfo Energy’deki grev ise 22. gününde. Grev Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla ertelenmişti. Petrol-İş Sendikası üyesi işçilerin İzmir Kemalpaşa’daki Temel Conta fabrikasında başlattığı grev de 37 gündür devam ediyor.