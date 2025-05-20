Düzenleme tarihi belli oldu: 1 milyon kişiye erken emeklilik fırsatı!

Milyonlarca emekli adayının merakla beklediği düzenlemede sona yaklaşıldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 seçimlerinden önce gündeme getirdiği “BAĞ-KUR ve SSK emeklilerinin prim eşitlemesi” vaadi, yaklaşık iki yıl aradan sonra hayata geçirilmeye hazırlanıyor.

BİR MİLYON KİŞİ ERKEN EMEKLİLİKTEN YARARLANABİLECEK

Türkiye Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre, düzenleme ile birlikte bir milyondan fazla küçük esnafın faydalanması bekleniyor. Bu kapsamda, BAĞ-KUR’luların emekli olabilmesi için gereken 9 bin prim günü, 7 bin 200 güne çekilecek.

MİLYONLARCA KİŞİYİ İLGİLENDİRECEK

Yeni düzenleme sayesinde yaklaşık 1 milyon kişi, 5 yıla kadar erken emeklilik hakkı elde edecek. Erdoğan, konuyla ilgili geçmişte yaptığı bir açıklamada, “Küçük esnaflarımızın 9 bin olan prim ödeme gün sayısını SSK’lılarla eşitleyerek 7.200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız ilk işlerden biri olacak bu çalışmadan inşallah bir milyon küçük esnafımız faydalanacak” sözleriyle düzenlemenin içeriğini duyurmuştu. Ancak geçen sürede bu konuda adım atılmamıştı.

İlk etapta yaklaşık bir milyon kişiyi kapsayacak olan çalışmanın, ilerleyen dönemde yapılacak mevzuat değişiklikleriyle çok sayıda emekli adayını daha etkilemesi bekleniyor.

TEMMUZ’DA MECLİS’E GELECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan habere göre, taslak düzenleme tamamlandı. Temmuz ayında Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na sunulacak olan teklif, ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşınacak. Yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından, son onay için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasına gönderilecek.

Yaklaşık 1 milyon küçük esnafa erken emeklilik yolunu açacak düzenlemenin, yıl sonuna kadar yasalaşması planlanıyor.