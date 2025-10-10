e-Devlet’ini kontrol etmeyenler kaybediyor: Paralar devlete iade ediliyor!

Yeni işe başlayan çalışanlar, maaşlarından yapılan otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesintileriyle sisteme dahil ediliyor. Çoğu kişi bu kesintilerden habersiz olduğu için yıllar içinde biriken tutarlarını unutabiliyor. BES birikiminizi öğrenmek için e-Devlet’e giriş yaparak “BES Sorgulama” sekmesinden tüm birikimlerinizi anında görüntüleyebilirsiniz.

BES DIŞI ÖDEMELERİ DE TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

e-Devlet üzerinden yalnızca BES değil, doğum parası, süt parası, yol yardımı ve cenaze yardımı gibi ödemeler de kolayca takip edilebiliyor. Adınıza yapılmış ancak henüz alınmamış ödemeler sistemde anında görülüyor.

ALINMAYAN ÖDEMELER MADDİ KAYBA YOL AÇIYOR

Farkında olmadan devlete iade edilen ödemeler, vatandaşları maddi kayba uğratabiliyor. e-Devlet’te kayıtlı ödemeleri zamanında sorgulamak ve talep etmek büyük önem taşıyor. Unutulan veya alınmayan ödemeler belirli süre sonunda geçerliliğini yitiriyor.

PARANIZI HIZLA ALABİLİRSİNİZ

e-Devlet üzerinden adınıza yapılmış bir ödeme tespit ettiğinizde, en yakın PTT şubesine giderek paranızı birkaç dakika içinde kolayca çekebilirsiniz.

DÜZENLİ KONTROL HAKKINIZI KORUYOR

Hakkınız olan ödemeyi almak sizin sorumluluğunuzda. e-Devlet, vatandaşlara bilgi sağlamakla kalmayıp, hak ettikleri ödemelere ulaşma imkanı da sunuyor. Sistemi etkin şekilde kullanmak için düzenli kontrol şart.

BİRİKİMLERİNİZİ UNUTMAYIN

Unuttuğunuz birikimlerin devlete iade edilmesini önlemek için e-Devlet’e girip size ait olabilecek paraları hemen kontrol edin.