E-ticaret devlerinin gözü Türkiye’de!
Dünya e-ticaret devleri Türkiye’ye yatırım yapmaya devam ediyor. TOBB E-ticaret Meclis Üyesi, Cenk Çiğdemli, “Türkiye hem jeopolitik konumundan dolayı hem de fiyat avantajlı kaliteli üretim kabiliyetinden dolayı dev e-ticaret şirketlerinin dikkatini çekiyor” dedi.
Dünya e-ticaret devleri Türkiye’ye yatırım yapmaya devam ediyor. Türkiye’nin hem jeopolitik konumundan dolayı lojistik merkezi olarak, hem de fiyat avantajlı kaliteli üretim merkezi olarak dev e-ticaret şirketlerinin dikkatini çektiğini ifade eden TOBB E-ticaret Meclis Üyesi, Cenk Çiğdemli, “En son Rus e-ticaret devi Ozon.ru Türkiye’ye yatırım kararı aldı. Üreticinin ve satıcıların buradan Rusya’ya e-ihracat yapabilmeleri için aracılık edecekler. Geçtiğimiz aylarda da Çinli e-ticaret devi JD (Jing Dong) Türkiye’de PTT e-Mağaza ile işbirliğine gitmişti. Bu işbirliği de Çin'e e-ihracatı kapsıyor. Şirket lojistik anlamında Türkiye’nin coğrafi konumundan da faydalanmak istiyor” dedi.
Türk e-ticaret ekosisteminin yabancı yatırımcının radarına girmesinin, Türkiye’nin e-ihracat potansiyelinde çarpan etkisi yaratacağına işaret eden Çiğdemli, “Özellikle tekstil ve ayakkabıda avantajlı konumdayız. Türkiye e-ticaret pazarı büyümeye devam eden bir pazar olmakla birlikte, e-ihracat alanında da lider ülke konumuna gelebilecek bir potansiyele sahip. Özellikle Çin ve Rusya gibi nüfusu bizden kat kat fazla olan ülkelerden gelen yatırımları iyi değerlendirirsek, jeopolitik konumumuzun da katkısıyla dünyanın e-ticaret merkezi olabiliriz” diye konuştu.
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