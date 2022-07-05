İsrail duyurdu: Türkiye'deki ekonomi ve ticaret ofisini yeniden açacaklar
İsrail, Türkiye'deki Ekonomi ve Ticaret Ofisi'ni yeniden açacağını bildirdi.
İsrail Ekonomi Bakanı Orna Barbivai, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Reuters'ın haberine göre Orna Barbivai, ülkesinin, Türkiye'deki ekonomi ve ticaret ofisini yeniden açacağını bildirdi.
Barbivai, "Ofisin yeniden açılması, İsrail'in Türkiye ile ekonomik bağları derinleştirme taahhüdünü yansıtıyor" dedi.
Barbivai ayrıca, Türkiye ile İsrail arasında bir ekonomi konferansı planlandığını belirterek, "On yıldan fazla bir süre sonra, yakında ülkeler arasında ortak bir ekonomik konferansı teşvik etmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.
GERGİNLİĞE RAĞMEN TİCARET HACMİ BÜYÜDÜ
Türkiye ve İsrail arasında yıllarca süren gerginliğe rağmen ticaret devam etti.
Türkiye, ticarette İsrail'in en önemli ortaklarından biri olmaya devam ediyor. İkili ticaret 2021'de %30 artarak 7,7 milyar dolara ulaştı.
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