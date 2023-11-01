EBSO Başkanı Yorgancılar’dan Diyanet’e Atatürk tepkisi

Yayınlanma: 01.11.2023 - 11:25

Güncelleme: 01.11.2023 - 11:25

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Ekim ayı olağan meclis toplantısı, EBSO Meclis Başkanı Halil İbrahim Gökçüoğlu'nun idaresinde İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. EBSO Meclis Toplantısı'na İzmir Valisi Süleyman Elban da katıldı.

"DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUM"

Konuşmasında Cumhuriyet’in 100 yılı kutlamalarına değinen EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, "85 milyonun belki de birleşmesi gereken nadir günlerden Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümü kutlamalarına ilişkin isteksizliği görmekten, kutlamaların iptal edilmesinden derin üzüntü duydum. Bir asrı yok saymak, bizi var eden, birleştiren, bizi daha da yüceltecek tüm değerleri, canı uğruna bu toprakları bize vatan yapan atalarımızı yok saymaktır. 100’üncü yılımıza yakışan tablo bu değildir" ifadelerini kullandı.

DİYANET'E HUTBE TEPKİSİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cuma hutbesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ismini yer almamasını hatırlatan Yorgancılar, “En çok yakışmayan da, Ulu Önder tarafından kurulan Diyanetin, 29 Ekim’e yer ayrılan Cuma hutbesinde, ‘milli mücadelede önderlik eden devlet büyüklerimiz’ diyerek, Mustafa Kemal Atatürk’ün adını söylemekten imtina etmesidir. Yine de halkımızın Cumhuriyete nasıl sahip çıktığını gördük. Atamızın ‘yeni bir hayatın müjdecisi’ diye tanımladığı Cumhuriyet, millet egemenliği, yaşama hakkı, sağlıktan eğitime fırsat eşitliğidir. Kadınların özgür ve mutlu olmalarıdır. Cumhuriyet akıl ve bilimdir, fazilettir. Kadınıyla, erkeğiyle bir meydan okumadır. Cehaletle en büyük savaştır. İmkansız denilen hayallerin gerçekleştiği bir başarı hikayesi, bir dönüm noktasıdır. Yokluktan yaratılan bir mucizedir, umuttur. Sanayiden sanata üretmektir. Cumhuriyet, sosyal, hukuk devleti olmanın temelidir. Nice yiğitlerin uğruna hayatlarını feda ettiği, vatan toprağında, huzurla, barış içinde yaşamaktır. Çünkü, Cumhuriyet demek bizim için Mustafa Kemal Atatürk’tür. En yakınındakiler dahi inanmazken, sadece O inandı ve ilmek ilmek işleyerek hayata geçirdi. O nedenle de ‘Yaşasın Cumhuriyet’ diyoruz” diye konuştu.