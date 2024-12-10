ECB Faiz İndirimi Beklentisi: Avrupa ekonomisindeki zayıflık ve enflasyon artışı etkili oluyor

Yayınlanma: 10.12.2024 - 11:28

Güncelleme: 10.12.2024 - 11:28

Avrupa ekonomisindeki zayıflığın ve artan enflasyonun etkileri devam ederken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikasında kademeli gevşemeye devam etmesi bekleniyor. ECB'nin bu süreçte atacağı adımlar, Avrupa ekonomisinin geleceği açısından büyük önem taşıyor. ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, ECB'nin bir faiz indirimi yapma kararına oldukça yakın olduğunu belirtiyor.

FAİZ İNDİRİMİ İHTİMALİ

Carsten Brzeski, ECB yönetim kurulu üyelerinin 25 baz puanlık bir faiz indirimi konusunda anlaşmaya varmış gibi göründüğünü ifade etti. Ancak, daha büyük bir faiz indiriminin de hala ihtimaller arasında olduğu ve ECB'nin bu kararı gözden geçirmesinin mümkün olduğu vurgulandı. Ekim ayında yapılan ECB toplantısı öncesinde, faiz indiriminin boyutunun ne olacağı konusu büyük bir merakla bekleniyor. Brzeski, o toplantıda her iki seçeneğin de güçlü argümanlarla desteklendiğini ancak bankanın 25 baz puanlık bir indirimi tercih etmiş olduğunu aktardı.

EKONOMİK DURGUNLUK ECB İÇİN ENDİŞE KAYNAĞI

Ekim ayındaki toplantıdan bu yana güven endekslerinin zayıfladığını ve manşet enflasyonun hızlandığını belirten Brzeski, Avrupa’daki ekonomik durgunluğun ve artan olumsuz risklerin ECB için rahatsız edici bir durum yarattığını ifade etti. Ayrıca, ABD’nin ekonomik politikalarının olası olumsuz etkileri ve Avro Bölgesi’nin büyük ekonomilerindeki siyasi istikrarsızlık gibi faktörlerin Avrupa ekonomisi üzerinde risk oluşturduğunu söyledi. Fransa'da yaşanan kamu maliyesi krizinin de bu olumsuz etkilere eklenebileceği belirtildi. Brzeski, bu risklerin ECB'nin mevcut tahminlerine yansıtılmıyor olmasını sorunlu bir durum olarak değerlendirdi.

2025 TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİK BEKLENTİSİ

Brzeski, ECB'nin 2025 için büyüme ve enflasyon tahminlerinde hafif bir aşağı yönlü revizyon yapabileceğini öngördü. Bununla birlikte, 2026 tahminlerinde önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi. Ancak, resmi tahminlerde büyük bir değişiklik beklenmese de, birçok ECB yetkilisinin endişeli bir tavır içinde olabileceği ifade edildi. Bu, Avrupa ekonomisindeki belirsizliklerin ve risklerin arttığını gösteriyor.

50 BAZ PUANLIK FAİZ İNDİRİMİ OLASILIĞI

Brzeski, 50 baz puanlık bir faiz indiriminin, Avrupa ekonomisindeki siyasi ve ekonomik riskleri önlemek adına alınacak bir güvenlik adımı olabileceğini belirtti. Özellikle Fransa ve Almanya’daki siyasi sıkıntılar ve ABD’nin Avrupa ihracatına yönelik potansiyel gümrük vergilerinin etkileri, ECB’nin faiz politikasını şekillendirebilir.

NATIXIS VE COMMERZBANK'IN BEKLENTİLERİ

Natixis Avrupa Makro Araştırma Başkanı Dirk Schumacher, ECB’nin aralık ayında faizlerde 25 baz puanlık bir indirime gitmesinin olası olduğunu belirtti. Schumacher, 25 baz puanlık indirimin, Avrupa’daki kırılgan büyüme görünümü ile yüksek ücret artışları ve hizmet enflasyonu arasında iyi bir uzlaşma sağlayacağını vurguladı. Bu indirimin, ekonomik durgunluk ve yüksek enflasyon arasındaki dengeyi sağlamayı amaçlayacağını söyledi.

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Marco Wagner ise, ECB'nin büyük ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağını belirtti. Wagner, Avrupa'daki zayıf ekonomik büyümeye karşın 50 baz puanlık bir indirimin şu aşamada olası gözükmediğini ifade etti. Ancak, her iki analist de ECB'nin alacağı kararın büyük ölçüde ekonomik verilere ve mevcut risklere dayalı olacağını kaydetti.

ECB'NİN KARARI KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

ECB’nin önümüzdeki aylarda alacağı faiz indirim kararı, yalnızca Avrupa ekonomisini değil, küresel ekonomiyi de doğrudan etkileyecek gibi görünüyor. Avrupa’daki ekonomik belirsizlikler ve siyasi riskler, ECB’nin faiz politikasını şekillendirirken karar alıcıların dikkatle değerlendireceği faktörler olacak. Aralık ayındaki ECB toplantısı, bu belirsizliklerin giderilmesi adına kritik bir dönüm noktası olabilir.