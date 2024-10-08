ECB faiz indirimini değerlendiriyor: Ekonomik veriler ve gelecek beklentileri

Yayınlanma: 08.10.2024 - 17:02

Güncelleme: 08.10.2024 - 17:02

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri, önümüzdeki hafta yapılacak toplantı öncesi faiz indirimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. ECB Yönetim Konseyi üyesi Frank Elderson, büyümeye yönelik aşağı yönlü risklerin halihazırda gerçekleştiğini vurguladı ve ECB'nin ekim toplantısında 'açık fikirli' olacağını belirtti.

Elderson, Slovenya'nın ulusal gazetesi Delo'ya yaptığı açıklamada, son dönemdeki verilerin büyümeye yönelik risklerin mevcut olduğunu gösterdiğini ifade ederek, bu durumun enflasyon tahminleri üzerindeki olası etkilerini değerlendirmeleri gerektiğini kaydetti. Enflasyonun 2025'in ikinci yarısında ECB'nin yüzde 2'lik hedefiyle uyumlu hale gelmesi durumunda, kısıtlayıcı politika duruşunun kademeli olarak gevşetileceğini söyledi.

FAİZ İNDİRİMİ KESİN DEĞİL

Diğer yandan, ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Slovenya Merkez Bankası Başkanı Bostjan Vasle, ekim ayında yapılacak olası bir faiz indiriminin, yılın son toplantısında başka bir indirimin yapılacağı anlamına gelmeyeceğini vurguladı. Vasle, Bloomberg News'a yaptığı açıklamada, ECB'nin faizleri düşürme kararı almasının, aralık ayında başka bir indirimin kesin olacağı anlamına gelmediğini belirtti.

Vasle, piyasaların ECB'nin hareketlerini etkilemesine izin verilmeyeceğini söyleyerek, "Piyasalar bizim hareketlerimizi dikte etmiyor" ifadesini kullandı. Ayrıca enflasyon risklerinin azaldığını belirtmesine rağmen, işgücü piyasası, hizmet fiyatları ve jeopolitik belirsizlikler gibi bazı endişelerinin devam ettiğini dile getirdi.

Letonya Merkez Bankası Başkanı Martins Kazaks da, verilerin ekim ayında bir faiz indirimine işaret etmesine rağmen, enflasyonun henüz kontrol altına alınmadığını söyledi.