Eczacılar kepenk kapatmaya hazırlanıyor
44 bini aşkın eczacı da sokağa çıkmaya hazırlanıyor. 2009 yılından bu yana hiçbir değişiklik yapılmayan ilaç fiyat kararnamesinin güncellenmesi taleplerine karşılık bulamayan eczacılar, eczacılık hizmetleri durdurmayı planlıyor.
Türk Eczacıları Birliği tarafından düzenlenen ve 54. Bölge Eczacı Odası başkan ve yöneticilerinin katıldığı toplantının birinci gündem maddesi ilaç fiyat kararnamesinin güncellenmesi konusu oldu.
Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, eczacının sabrının sürekli olarak test edildiğini belirterek şunları söyledi:
*Bizler, sağlık sisteminin kilit taşıyız. Eczacının ihtiyaçlarının görmezden gelindiği bir sistem sağlığı tehlikeye atar. Gerekirse eczane kapatma da dahil, eylem planımızı en etkili, en güçlü şekilde oluşturarak kamuoyuyla paylaşmamız gerekiyor.
*Eczacının sahipsiz olmadığını birlikte ortaya koyacağımız irade ile göstermek boynumuzun borcudur. Eczacı da şiddet olayları yaşıyor.
*Nutkumuz tutularak Ataşehir'de meslektaşımıza yapılan saldırıyı izledik. Bu basit adli bir vaka değildir. Eczacımız ölümle tehdit edildi. Bugünden sonra eczacımızın kılına zarar gelirse bu ülkenin 44 bine aşkın eczacısını sokağa döker, haddini bilmeyenlere haddini bildiririz.
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