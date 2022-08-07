Edirne'de sayıları hızlı artan 'Bulgarca' tabelalar tartışma yarattı: 'Tek kelime Türkçe olmayan afişler'

07 Ağustos 2022 Pazar, 12:23

Türkiye'de kur farkı nedeniyle Bulgaristan'dan çok sayıda turist, alışveriş için Edirne'ye akın ediyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye'ye girişlerde vize muafiyeti tanınan ve kimlikleriyle Türkiye'ye girmeye başlayan Bulgarların sayısı, her geçen gün artıyor.

Özel araçlar ve tur otobüsleri ile kente gelen Bulgarlar, alışveriş merkezleri ile sokak arasındaki dükkanların yanı sıra en çok kent pazarlarını tercih ediyor. Bu akınla birlikte esnaf dükkanlarına Bulgarca tabelalar asarken, bazı firmalar ise sadece Bulgarca yazılı tanıtım afişleri kullandı. Bulgarca tabelaların artması tartışma yaratırken, konu Edirne Belediyesi Meclis Toplantısı'nda da gündeme geldi.

BURGARCA TABELA İÇİN KOMİSYON TEKLİFİ

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, söz konusu afişlerde tek Türkçe kelime olmadığını belirterek düzenleme getirilmesi gerektiğini söyledi. Konu hakkında komisyon kurulması gerektiğini ifade eden Gürkan, "Edirne biliyorsunuz son dönemlerde çok sayıda yabancı ziyaretçi alıyor. Bir kısmı turizm, bir kısmı da alışveriş amaçlı geliyor. Buradaki alışveriş hareketliliğinin artması ile beraber bir taraftan Edirne'deki emtia fiyatları yükseliyor ve halkımız bu durumdan memnun değil. Dikkatimi çeken, özellikle reklam mecralarında tek kelime Türkçe olmayan afişler görmeye başladık. Tamamen yabancı isim olan tabelalar. Bununla ilgili olarak belediyede bir komisyon kurulmasını, bu komisyonun mevzuat anlamında çalışma yapmasını, gerekirse uzmanları dinlemesini ve önümüzdeki aylarda bu konuda bir karar almamızı öneriyorum. Burada her partinin de olmasını arzu ederim. Eylüle yetişirse iyi olur, yetişmezse ekim ayı da olur. Bu konuda şehrimizin bir düzenlemeye ihtiyacı var. Çünkü milletin ortak değerlerinden en başta geleni dildir. Dilinizi kaybederseniz, her şeyinizi kaybedersiniz" dedi.

Bulgar vatandaşların kente gelmesinden kesinlikle şikayetçi olmadıklarını da ifade eden Gürkan, "Bir standardını belirleyelim. Ama şu da olmasın; geçen vali beyle beraber bir billboard gördük, tamamı başka bir dil. Tek kelime Türkçe yok, bir oranı olsun. Gelmelerinden şikayetçi değiliz ama burası da Türkiye Cumhuriyeti'nin bir serhat şehri" diye konuştu.