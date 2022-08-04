Bulgar turistler akın akın Edirne'ye gelmeye devam ediyor

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Gıda, giyim, kozmetik, temizlik ürünleri gibi çeşitli ihtiyaçları için Edirne’yi tercih eden Bulgarlar, mobilya ihtiyaçlarını da kentten karşılıyor.

IHA
04 Ağustos 2022 Perşembe, 16:35

Gıdadan giyime, kozmetikten, temizlik ürünlerine kadar birçok ürünü buradan karşılayan Bulgar turistler, artık evlerindeki mobilyayı da Edirne’den alıyor. 

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EDirne bulgar Bulgaristan

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