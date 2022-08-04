Bulgar turistler akın akın Edirne'ye gelmeye devam ediyor
Gıda, giyim, kozmetik, temizlik ürünleri gibi çeşitli ihtiyaçları için Edirne’yi tercih eden Bulgarlar, mobilya ihtiyaçlarını da kentten karşılıyor.
Gıdadan giyime, kozmetikten, temizlik ürünlerine kadar birçok ürünü buradan karşılayan Bulgar turistler, artık evlerindeki mobilyayı da Edirne’den alıyor.
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