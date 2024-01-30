Ege’de senet patlaması... 35 bine yakın senede protesto çekildi
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, 'Protesto Edilen Senet Sayılarının İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı' sonuçlarına göre; Ege Bölgesi’nde 2023 Ocak-Aralık ayları arasında 34 bin 137 senede protesto çekildi. Toplam tutar ise 2 milyar 229 milyon 476 bin 577 TL oldu.
TBB Risk Merkezi, 2023 yılında zamanında ödenmediği için protesto çekilen senet sayılarını ve tutarlarını açıkladı. Risk Merkezi'nden elde edilen bilgilere göre; 2023 yılı içerisinde Ege Bölgesi’nde 34 bin 137 senete protesto çekildi.
Açıklanan rapora göre Ege Bölgesi'nde 2023 yılı içerisinde en fazla senedin protesto edildiği il 15 bin 184 senet ile İzmir olurken, İzmir'i 3 bin 989 senet ile Manisa, 3 bin 692 senet ile Aydın, 3 bin 633 senet ile Muğla, 3 bin 228 senet ile Denizli, 2 bin 401 senet ile Afyonkarahisar, bin 212 senet ile Uşak ve 798 senet ile Kütahya izledi.
TUTAR 2 MİLYAR 229 MİLYONU AŞTI
TBB Risk Merkezi; protesto edilen senetlerin toplam tutarına ilişkin verileri de açıkladı. Ege Bölgesi'nde yıl içerisinde protesto edilen senetlerin toplam tutarı ise 2 milyar 229 milyon 476 bin 577 TL olarak açıklandı.
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