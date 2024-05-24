Ege'nin 100 büyük sanayi kuruluşu açıklandı

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Ege Bölgesi’nin en büyük 100 sanayi kuruluşunu açıkladı. Listede Star Rafineri, Tüpraş İzmir Rafinerisi ve Petkim Petrokimya ilk 3'te yer aldı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 24.05.2024 - 13:33
Ege'nin 100 büyük sanayi kuruluşu açıklandı
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Ege Bölgesi'nin en büyük sanayi kuruluşu geçen yıl Star Rafineri oldu. Tüpraş İzmir Rafinerisi ikinci, Petkim Petrokimya üçüncü sırada yer aldı.  Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından "2023 yılı üretimden satışlar" kriterine göre yapılan Ege'nin 100 büyük sanayi kuruluşu araştırmasının sonuçları, İzQ İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıyla açıklandı.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, listede bir önceki yıla göre ilk 10'da değişiklik olmadığını, ilk 3'te yer alan Star Rafineri, Tüpraş İzmir Rafinerisi ve Petkim Petrokimya'yı, İzmir Demir Çelik, Philip Morris Tütün, Abalıoğlu Lezita Gıda, JTI Tütün, Abalıoğlu Yağ, Ravago Petrokimya ve Kardemir Çelik'in izlediğini söyledi. 

100 firmadan 82'sinin kar beyan ettiğini belirten Yorgancılar, enflasyondan arındırılmış verilere göre, üretimden satışlar ve karların gerilediğini ifade etti.

En büyük 10 kuruluş şı şekilde:


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