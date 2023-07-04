EGEV’de Hasan Küçükkurt dönemi başladı

Yayınlanma: 04.07.2023 - 10:05

Güncelleme: 04.07.2023 - 10:05

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı’nda (EGEV) Hasan Küçükkurt dönemi resmen başladı. EGEV sekreteryasında, BASİFED ev sahipliğinde gerçekleşen Temmuz ayı İzmir Başkanlar Kurulu toplantısında eski başkan Mehmet Ali Susam, başkanlığı Hasan Küçükkurt’a devrederken kendisine teşekkür plaketi verildi. Gerçekleştirilen toplantıda 6 yıl başkanlık yapan Susam dönemine ait çalışmaları anlatan bir de kısa film izlendi.

Toplantıda konuşan EGEV önceki dönem Yönetim Kurulu Başkan Mehmet Ali Susam, kendisine gösterilen inceliğe ve vefaya teşekkür etti. 2017-2023 yılları arasında iki dönem yürüttüğü EGEV Yönetim Kurulu Başkanlığında İzmir’in önde gelen STK’larının her zaman kendisine sınırsız destek verdiğini söyleyen Susam, “Bugün Başkanlar Kurulu’nda EGEV’in yeni yönetim kurulu başkanı Hasan Küçükkurt’un elinden bir plaket almaktan büyük onur duydum. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, her zaman EGEV’in ve yönetiminin yanında olacağımı belirtmek istiyorum” dedi.

Bu 6 yıllık süreçte İzmir ile beraber Ege illerinin yerel yönetimleri, odaları, STK’ları ile beraber Ege’yi Türkiye’nin lokomotifi yapmaya çalıştıklarını anlatan Susam, “Bu süreçte hem EGEV hem de Ege Bölgemiz emin adımlarla hedefine yürümeye devam etti. Bundan sonra da aynı kararlılıkla yürüyeceğine eminim” dedi. Ege Ekonomik Forumu’nun kendi döneminin en büyük mirası olduğunu da vurgulayan Susam, “Sadece Ege’nin değil Türkiye’nin Davos’u haline gelen Ege Ekonomik Forumu’nun bundan sonra da büyüyerek sürmesi için her türlü desteği kişisel olarak da vermeye hazırım” diye konuştu.

KÜÇÜKKURT: BAYRAĞI DAHA YUKARIYA TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIM

EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt ise Mehmet Ali Susam’a teşekkür ederek yeni dönemde kendisinden devraldığı bayrağı İzmir ve Ege için daha da yukarıya taşımaya çalışacağını söyledi. İki dönem boyunca son derece etkili projelere imza atan Susam’ı bir plaket ile onurlandırmak istediklerini vurgulayan Küçükkurt, “Kendisinin desteğini bundan sonra da arkamızda bulacağımızı biliyoruz” diye konuştu.