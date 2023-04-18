EGOD Başkanı Torun: Otomotivde ÖTV sıfırlanmalı

Yayınlanma: 18.04.2023 - 11:59

Güncelleme: 18.04.2023 - 12:10

Ege Otomotiv Derneği, (EGOD) 14 Mayıs seçimleri sonrası iktidara gelecek yeni hükümetten otomotiv sektörü için atılmasını istediği adımları açıkladı.

EGOD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, temel beklentilerinin otomotivde ÖTV’nin sıfırlanması olduğunu söyleyerek, “Türkiye’deki ÖTV oranı çok yüksek. Geçen sene ÖTV’den devletimiz 350 milyar TL gelir elde etmiş, bunun 42 milyar TL’si otomotiv satışından. ÖTV devlet için ciddi bir kaynak olsa da tüketicinin araç alırken neredeyse aracın fiyatı kadar vergi ödüyor olması, hem satışı hem de ülkemize yatırımı engelliyor” dedi.

“AVRUPA YEŞİL MUTABAKATINA UYGUN BÖLGE ODAKLI TEŞVİKLERİN ARTMASI ŞART”

ÖTV’nin düşürülmesinin yeni markaların ülkeye giriş yapmasının önünü açacağını belirten Torun, “Yaşlanan bir araç parkımız var. Karbon salınımından tutun geri dönüşüm zorluğuna kadar ekonomiye zarar veren bir durum. ÖTV sıfırlanana kadar kademeli olarak indirilmeli” ifadelerine yer verdi. Türkiye’nin coğrafi işaret gibi bölgesel değerlerini öne çıkaran bir üretim anlayışına geçmesi gerektiğini ifade eden Torun, “Bölgelerin planlanıp her bölgede başka bir sektörün kümelenmesi, teşvik programlarının da uzun vadeli olarak bu bölgesel planlamaya göre verilmesi gerekiyor” dedi. Mardin ile İzmir’in ihtiyaçlarının değişiklik gösterdiğini, buna bağlı olarak beklediği desteklerin de farklı olduğunu hatırlatan Torun, “Sınırda vergi, karbon ayak izinin küçültülmesi, Avrupa Yeşil Mutabakat konuları da gündemde. Tüm bu dönüşümleri yaparken bölgesel teşvik sisteminin değiştirilerek bölgesel üretim planlaması yapılması ve buna uygun uzun, 3 ay sonra değişmeyecek teşvik sistemlerinin gelmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“MESLEKİ EĞİTİM SEKTÖRLE BERABER PLANLANMALI”

Otomotiv sektörünün temel probleminin nitelikli eleman olduğunu belirten Torun, meslek liseleri ve teknik okullarda otomotiv bölümlerinin müfredatının yeniden düzenlenerek bu süreçte sektör ile işbirliği ile yapılması gerektiğini söyledi. Çırak yetişmediğini, hem sanayi sitelerinde hem de fabrikalarda nitelikli eleman bulmakta zorlandıklarını söyleyen Torun, “Meslek Lisesi üzerindeki olumsuz algının kırılması lazım. Bugün sanayide iyi bir elektrikçi, iyi bir kaportacı, iyi bir mekanik ustası pratisyen hekimden daha iyi para kazanıyor ama bu alanlarda yetiştirecek eleman bulamıyoruz. Meslek Lisesi otomotiv programlarında hala karbüratör var. Tüm bu müfredatın sektör ile istişare ederek değiştirilmesi gerekiyor” dedi.

“ŞARJ İSTASYONU ŞARTLARI HAFİFLETİLMELİ”

TOGG’u çok başarılı bulduğunu, geç kalınmış ama doğru bir proje olduğunu vurgulayan Torun, ancak Türkiye’de şarj istasyonlarının çok yetersiz olduğunu ifade etti. Bu noktada şarj istasyonu kurma şartlarının hafifletilerek özendirilmesi gerektiğini ifade eden Torun, “Türkiye, Japonya’dan sonra teknolojik yeniliklere en açık ikinci ülke konumunda. Elektrikli araçlara da büyük ilgi var, TOGG’a 184 bin kayıt bunun da göstergesi. Ancak şarj hala temel sorun” dedi. Tesla’nın Türkiye pazarına girmesi ile elektrikli araç rekabetinin artacağını söyleyen Torun, “Şarj istasyonları sorununu çözersek elektrikli araç konusunda Türkiye’de çok hızlı bir Pazar oluşabilir” diye konuştu.