EGSD Başkanı Ertuğrul: Kaliteli ürünü uygun fiyata üretemiyoruz

Yayınlanma: 21.06.2023 - 10:08

Güncelleme: 21.06.2023 - 10:08

Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, ortodoks ekonomi politikalarına geri dönüşün hem ihracatçı için hem de genel olarak sanayici için olumlu olduğunu söyledi. Ancak sadece dövizin üzerinden kaldırılan baskılamanın ihracatı arttırmak için yeterli olmadığını belirten Ertuğrul, “Bugün hazır giyim sektöründe kapasite kullanım oranları yüzde 60 seviyelerinde. Bu kapasite kullanımını artırmak için üretimi yükseltmemiz, üretimi teşvik edici adımları atmamız gerekiyor” diye konuştu.

Üretimin artırılmasının temel yollarından biri pazar payını büyütmek olduğunu ifade eden Ertuğrul, “Pazar payınızı nasıl büyütürsünüz? Katma değerli üretim yaparsanız, kaliteli ürünü uygun fiyata pazara sunarsınız. Ülkemizdeki enflasyon ve baskılanan dövizle birlikte artan maliyetler sebebiyle kaliteyi uygun fiyata sunmaktan maalesef uzaklaştık. Şimdi bu kaybedilen pazar paylarını kazanmak zorundayız” dedi.

“ENFLASYONLA MÜCADELE TEK BİR KESİMİN SIRTINA YÜKLENMEMELİ”



Asgari ücretin 2023 ikinci altı ay için yüzde 35 artışla net 11.402 TL olarak belirlendiğini dile getiren Ertuğrul, artış ile birlikte enflasyonun da düşürülmemesi halinde, maliyetlerin daha da artacağını söyledi. Asgari ücretin insanca yaşam için enflasyon oranında artırılmasının yerinde olduğunu vurgulayan Ertuğrul, enflasyonu kontrol altına alamadığımız sürece bu artışların kısa sürede eriyeceğine dikkat çekti.

Enflasyon karşısında mücadelenin tek bir kesimin sırtına yüklenmemesi gerektiğine dikkat çeken Ertuğrul, “Enflasyonu düşürmenin yolu ekonomiyi biraz yavaşlatmaktan, tüketimi kısmaktan geçiyor. Bu sadece ücretli kesimi değil üretim yapan, ticaret yapan insanların da işlerinde düşüş demek. Yani her kesim bu süreçten etkilenecek. Ancak bunu yapmak mecburiyetindeyiz, enflasyonla mücadelenin temel kuralı budur” diye konuştu.