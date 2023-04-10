EİB’den depremzede kadınlara mentorluk

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 03:00

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 04:47

Programın yeni döneminde Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) ve Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) işbirliğiyle ticari faaliyetleri sekteye uğrayan 11 ildeki 11 kadın girişimciye mentorluk yapılacak.



EİB Başkanı Jak Eskinazi, “Ülkemizin ilerlemesi için, çokseslilik için, demokrasi için taşın altına elini koyan kadınlarımıza ihtiyacımız var. Biz EİB olarak Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında öncü bir rol üstleniyoruz. Çünkü ana misyonumuz sürdürülebilir kalkınmaya destek olmak” diye konuştu.

