Yayınlanma: 29.08.2023 - 12:26

Güncelleme: 29.08.2023 - 12:26

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinin ne zaman yapılacağı araç sahiplerinin gündeminde. MTV ödemelerinin nasıl yapılacağı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne zaman ödenecek? 2023 MTV 3. taksit ödemesi ne zaman? MTV nasıl ödenir? Kimler MTV ödeyecek? Ek MTV'den kimler muaf?

EK MTV ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Ek MTV, 2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere ödenecek. Motorlu taşıtlar vergisinin ek ödemesinin ilk taksiti için son gün 31 Ağustos.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Yapılandırma kapsamındaki vergi borçları ile motorlu taşıtlar ve gelir vergisinin 2'nci taksit ödemelerinin son günü bugün. Ödemelerin, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi www.gib.gov.tr 'den, ???????İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden elektronik ortamda yapılması imkanı bulunuyor.

KİMLER MTV ÖDEYECEK?

Ek MTV, aracın sıfır ya da trafiğe kayıtlı olması fark etmeksizin, tüm araçlara uygulanacak. Yıl sonuna kadar ilk defa taşıt alacak olanlar ise ek MTV ile taşıta ait MTV’yi birlikte ve peşin ödemek zorunda kalacaklar.

EK MTV'DEN KİMLER MUAF?

Eylül 2023'te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş otomobiller için yıllık motorlu taşıtlar vergisinin yarısı kadar ek vergi alınacak. Bu vergiyi yatırmayanlar araçlarını satamayacak ve trafikten çekemeyecek, hurdaya ayıramayacak veya yurt dışına çıkaramayacak, muayene de yaptıramayacak. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen araç sahipleri ise ek motorlu taşıtlar vergisinden muaf.