Ekmeğin semte, ağırlığına ve türüne göre farklı fiyatlarla satılması tüketiciyi yoruyor

Yayınlanma: 20.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.10.2024 - 04:00

İstanbul’da 200 gram bir ekmeğin resmi fiyatı 10 lira. Ancak ekmek fiyatları ilçeden ilçeye değişiklikler gösteriyor. Ekmeğin fiyatı bazı ilçelerde 12.5-15 liraya kadar ulaşıyor. İnternet üzerinden yapılan satışlarda ise ekmek fiyatlarının 20 liraya kadar ulaştığı görüldü. Öte yandan Halk Ekmek’te ise normal bir ekmek 8 liraya satılıyor.

BELKİ 5-10 GRAM

Ekmek fiyatlarındaki bu farklılıklara ilişkin sorularımızı yanıtlayan isimlerden Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, öncelikle fırındaki ekmeğin kilogram fiyatının 50 lirayı geçemeyeceğini belirterek “Geçerse fahiş fiyattan işlem görür. En az 100 bin lira cezası var” dedi.

Ayrıca en son 1200 işyerine yapılan denetimde sadece 56 işletmede olumsuzluk bulunduğunu da ifade eden Balcı şöyle konuştu: “Belki onlar da 5 gram 10 gramdır. Neticede altın satmadığımız için tek tek bunlar makinede de olsa hata verebiliyor. Bana göre çok olumlu bir durum. Esnaf demek ki uyum içerisinde.” Ayrıca çavdarlı, kepekli gibi ekmeklerin içindeki katkı oranlarının da denetlendiğini belirten Balcı, “gıda kodeksi”nde belirtilen miktarın kullanımının zorunlu olduğunu, bu konuda düzenli denetimlerin yapıldığını söyledi.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ise bugün bazı fırınların ekmeği 12.5, 15 ve hatta bazı semtlerde 20 liraya sattığını, bu noktada dikkat edilmesi gerekenin, fırının görünür yerinde gramaj ve fiyat bilgisinin bulunması olduğunu vurguladı. Ticaret Bakanlığı’nın gramaj artırılarak fiyatın yükseltilmesine sıcak bakmadığını dile getiren Ağaoğlu şöyle devam etti: “Çünkü vatandaşın elinde tartı yok. Tek tek alıp tartamaz. Ekmeğin 12.5 liradan satılabilmesi için 250 gram olması gerekiyor. Ancak 230 gramı 12.5 liradan satan yerler haksız fiyat uygulaması yapmış durumda değerlendirilir. Ticaret Bakanlığı her ne kadar yasal olsa da ‘belirlediğimiz, onayladığımız gramajın üzerine çıkıp 12.5 lira yapmasınlar’ diyor. Ticaret Bakanlığı sıcak bakmıyor bu duruma ancak yasal olarak yapabilirler.”

Yurttaşlardan şikâyetler geldiğini de açıklayan Ağaoğlu, örneğin İstanbul’da gelir ortalaması yüksek olan Etiler, Levent, Bakırköy, Yeşilyurt, Kadıköy, Yeniköy gibi semtlerde ekmeğin 12.5-20 liradan satıldığının görüldüğünü açıkladı.

ŞİKÂYET EDİLMELİ

Ağaoğlu “Bu fiyatlarla karşılaşan tüketiciler, kilogram birim fiyatı 50 liranın üzerinde olduğu takdirde en yakın belediye zabıta birimine ve ticaret il müdürlüklerine şikâyette bulunabilirler” dedi.