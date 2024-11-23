Ekmek, bebek maması, cips... Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satan zincir market şubesi mühürlendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde zabıta tarafından yapılan denetimlerde, bir zincir market şubesi 3 günlüğüne mühürlendi.

Ekmek, bebek maması, cips... Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satan zincir market şubesi mühürlendi
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DHA
Yayınlanma: 23.11.2024 - 15:43

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin halk sağlığını korumak için kent genelinde yaptığı denetimler devam ediyor. Denetimler kapsamında, Cikcilli Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan bir zincir market şubesinin son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş ürün sattığı tespit edilerek, tutanak tutuldu.

Ekiplerce yapılan denetimde, tarihi geçmiş ekmek türevleri, bebek maması, ceviz, Kıbrıs Tatlısı, galeta, cips ve makarna sosunun rafta satışına devam edildiği tespit edildi.

3 GÜN SÜREYLE TİCARİ FAALİYETİ DURDURULDU

Ekiplerin tespiti sonrası hazırlanan tutanak, Alanya Belediyesi Encümen Toplantısı'nda görüşüldü. İşletmeye, tarihi geçmiş ve bozulmuş ürün satmaktan Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği kapsamında idari para cezası verilmesine ve 3 gün süreyle ticari faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi. İşletmeye giden zabıta ekipleri mühürleme işlemini yaptı.

DENETİMLER ARTARAK DEVAM EDECEK

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik konuyla ilgili açıklama yaparak, "Alanya'mızda kent disiplinini sağlamak adına göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yaptığımız çalışmalara devam ediyoruz. Zabıta ekiplerimiz kentimizdeki tüm gıda işletmelerinde denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda bir işletmeye halk sağlığını tehlikeye attığı için idari para cezası uygulandı ve mühürleme işlemi gerçekleştirildi. Denetimlerimiz artarak sürecek ve vatandaşlarımızın hakkını Alanya Belediyesi olarak korumaya, kollamaya devam edeceğiz. Alanya'mızdaki tüm işletmelerin de bu konuya gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz" dedi.


Etiketler: #Alanya #Alanya Belediyesi #zincir market

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